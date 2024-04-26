Турист приехал с семьей на отдых в Турцию и оказался частично парализован

В Турции приехавший на отдых с семьей мужчина оказался частично парализован после похода в спортзал. Об этом сообщает BirminghamLive.

По информации издания, инцидент произошел 25 апреля на одном из курортов Турции, когда 51-летний британский турист сразу после прибытия в отель пошел в тренажерный зал. Вернувшись после тренировки, он сказал своей невесте, что во время занятий упал. Отмечается, что мужчина чувствовал себя хорошо и лег спать.

Однако, проснувшись, турист обнаружил, что не чувствует одну сторону тела. Его невеста предположила, что мужчина пережил инсульт.

Отдыхающего доставили в медицинское учреждение. Сообщается, что у мужчины произошло кровоизлияние в мозг, и его возлюбленная уже заплатила £3 тыс. за неотложную помощь. Сейчас семья пострадавшего собирает деньги на лечение — у них не была оформлена туристическая страховка.

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