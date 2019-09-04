Le Figaro: Россия должна выбрать между Европой и Китаем

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Новый поворот в российской политике президент Франции Эммануэль Макрон четко обозначил, проведя личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Брегансоне 19 августа, выступив на совещании послов 27 августа и перезапустив переговоры на высшем уровне по ситуации на Украине. Об этом пишет Le Figaro.

Согласно материалу, в отличие от неоконсерваторов, Макрон считает целесообразным говорить с российской стороной, а не изолировать ее. Такой же позиции придерживается президент США Дональда Трамп, несмотря на противодействие Конгресса и крупных СМИ. Оба лидера понимают, что подталкивание России к КНР является большой стратегической ошибкой. Вопрос заключается в том, готова ли Москва пожать протянутую руку.

Отмечается, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского дает возможность урегулировать конфликт в Донбассе. Для этого российская сторона могла бы пойти на ряд уступок для улучшения отношений с Евросоюзом. В их числе, например, разрешение для кораблей Украины беспрепятственно проходить через Керченский пролив. При этом КНР жестко ведет бизнес и нацеливается на Сибирь. С Китаем российской стороне никогда не будет комфортно, в то время как она может интегрироваться в Европу. Пришло время Путину сделать выбор, где он будет искать своих друзей.