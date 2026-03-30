Над Россией сбили 102 БПЛА. Военная операция, день 1496-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1496-й день
Над Россией ночью уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. В Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены три предприятия и 12 многоквартирных домов, жильцов одной из многоэтажек эвакуировали. По информации РИА Новости, Госдепартамент США выделил около $9,5 млн на внедрение систем распознавания лиц на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:32

❗Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили более 200 целей ВСУ за прошедшую неделю в ходе контрбатарейной борьбы в Сумской и Харьковской областях, в том числе РСЗО HIMARS и САУ Paladin американского производства, пишет ТАСС.

8:20

Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника на территории Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

8:15

В Воронежской области ночью сбили 10 БПЛА, поврежден автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он.

8:14

Более 60 БПЛА уничтожено в Таганроге и шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:12

🔴Украина перешла на привлечение наемников из небогатых стран в ряды ВСУ, это не профессиональные военные, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

8:11

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов повреждена инфраструктура, сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.

8:09

В Таганроге после атаки ВСУ эвакуировали жильцов дома №1 на улице Свободы, сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами, территория будет перекрыта», — отметила она.

8:08

❗В селе Доброе Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ пострадали два бойца подразделения «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:07

❗В Краснодаре в результате падения БПЛА выбило стекла в многоквартирном доме, пострадали один взрослый и двое детей, сообщил оперштаб региона.

8:06

🔴Российские войска срывают попытки ВСУ создать угрозу на отдельных участках фронта в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

8:05

❗В Таганроге из-за атаки ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей и остекление в школе №26, сообщила глава города Светлана Камбулова.

8:04

Реактивщики группировки «Центр» поразили огневые позиции и места скопления живой силы ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, артиллеристы группировки «Восток» нанесли массированный удар осколочно-фугасными снарядами, уничтожив пункты размещения живой силы противника в Запорожской области.

8:03

Госдепартамент США выделил около $9,5 млн на внедрение систем распознавания лиц на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

8:02

❗В Таганроге Ростовской области в результате отражения массированной воздушной атаки ВСУ один человек погиб, восемь обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована, сообщила глава города Светлана Камбулова.

8:01

⚡️Над Россией ночью уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Системы ПВО сбили БПЛА над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

8:00

Сегодня 1496-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
