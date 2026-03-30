Над Россией сбили 102 БПЛА. Военная операция, день 1496-й

Над Россией ночью уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. В Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены три предприятия и 12 многоквартирных домов, жильцов одной из многоэтажек эвакуировали. По информации РИА Новости, Госдепартамент США выделил около $9,5 млн на внедрение систем распознавания лиц на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.