30 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, события истории, приметы

30 марта в России отмечают День войск ракетно-космической обороны РФ. Замедлиться, оторваться от дел и выйти на свежий воздух предлагает сегодня День прогулки по парку. По народному календарю — Алексей Теплый, на Руси в этот день особо почитали березу. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 30 марта

* День войск ракетно-космической обороны РФ

30 марта 1967 года в российской армии было сформировано Управление командующего Войсками противоракетной и противокосмической обороны. В его задачи вошло отражение ядерных ударов противника, оперативное отслеживание пусков ракет с территорий врага, а также уничтожение орбитальных средств в полете.

Со временем войска ракетно-космической обороны вошли в состав Воздушно-космических сил. Был учрежден и праздник для этого рода войск — День воздушно-космических сил отмечается 12 августа. Однако ветераны войск ракетно-космической обороны по старой традиции отмечают 30 марта свою профессиональную дату.

* День прогулки по парку

Этот праздник впервые появился в США, откуда быстро распространился по всему миру. Он призывает немного замедлиться в череде рабочих и домашних дел, выбраться из офиса или из дома в парк и выделить немного времени на прогулку. По данным врачей, всего полчаса на свежем воздухе в день благотворно действуют на обмен веществ, помогают снять стресс, снижают риск ожирения и укрепляют иммунитет.

* День осведомленности о синдроме упущенных каникул

Этот неофициальный праздник появился в России стараниями энтузиастов несколько лет назад. Они обратили внимание на исследование компании Авиасейлс, которое показало, что половина россиян не брали отпуск в 2021-2022 годах. Психологи напоминают, что работа в режиме нон-стоп крайне негативно сказывается на здоровье. Отпуск необходим, чтобы набраться сил, очистить мысли, перезагрузиться физически и душевно. Поэтому, если вы еще не спланировали отдых хотя бы на ближайшие майские праздники — самое время это сделать!

* Всемирный день биполярного расстройства

Сегодня медицинское сообщество проводит просветительские мероприятия на тему биполярного аффективного расстройства. Этот психический недуг отличается резкой сменой эмоционального фона у человека: от маниакальных эпизодов, когда энергия бьет ключом, до глубокой депрессии, когда пропадает желание жить. Болезнь можно держать под контролем с помощью правильного образа жизни, медикаментозной терапии и обязательного наблюдения у врачей.

По данным ВОЗ, биполярное расстройство наблюдается у 45 миллионов человек в мире.

Веселые праздники 30 марта • День виртуального отпуска. Нет возможности отправиться в отпуск? Не беда! Надевайте очки виртуальной реальности и отправляйтесь в путешествие, оставаясь дома в уютном кресле. • День солнечных объятий. Солнце светит всем одинаково. Откройте объятия лучам, впитайте их тепло и свет и обязательно улыбнитесь!

Что отмечают в разных странах 30 марта

День кино — Индонезия. Праздник приурочен к первому дню съемок фильма «Кровь и молитва» (1950) режиссера Усмара Исмаила. Этот фильм стал первой лентой, которую сняли местные кинокомпании.

День доктора — США. Американцы отмечают этот праздник с 1933 года. Его учредили в честь доктора Кроуфорда У. Лонга — отца анестезии. Именно он в 1842 году впервые применил эфир на операции, чтобы обезболить больного.

День «Все под контролем» — США. Праздник призывает не паниковать, если ситуация выходит из-под контроля. Даже если день пошел кувырком, проявите спокойствие и умерьте эмоции.

Религиозные праздники 30 марта

У православных христиан началась шестая седмица Великого поста. Она имеет особое название — «седмица ваий» от греческого βαΐα – пальмовые ветви. На этой неделе верующие готовятся к двум большим праздникам — Воскрешению Лазаря и Вербному воскресенью (Вход Господень в Иерусалим). До православной Пасхи остается чуть меньше двух недель.

* День преподобного Алексия, человека Божия

Преподобный Алексий — святой, который одинаково почитается как православными, так и западными христианами. Он родился в IV веке в Риме, в знатной семье сенатора Евфимиана. Однако юноша отказался от мирской жизни и отправился на Восток. Здесь, сменив богатую одежду на лохмотья, он стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы в Эдессе. Ночи праведник проводил в молитве. Молва о нем пошла за пределами Эдессы. Жители стали почитать Алексия за святость.

Спустя 17 лет он возвратился в отчий дом, где его приютили как нищего — никто не узнавал Алексия. А тот смиренно терпел унижения. Однажды в соборе святого Петра раздался глас Божий: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Господь указал молящимся на дом Евфимиана. И тогда все вспомнили о праведнике. Но Алексия не застали в живых, святой скончался. Ложе с телом праведника было выставлено для всеобщего прощания и возле него стали происходить многочисленные чудеса исцеления.

Народные праздники 30 марта

* Алексей Теплый

30 марта на Руси издревле почитали Алексия, человека Божиего. Житие святого было одним из самых любимых чтений. В народе праздник получил название Алексий Теплый.

В этот день с особым почтением относились к березе. Крестьяне отправлялись в лес за березовым соком, из которого затем варили целебный медово-березовый взвар. После долгой зимы напиток служил источником витаминов и добавлял сил. Чтобы поправить здоровье, сегодня также отправлялись слушать, как журчит талая вода. Считалось, что на Алексия Теплого она дарует очищение.

В праздник было принято устраивать гусиные бои и собираться за столом. В домах, где дочери засиделись в девках, приносили домой березовые ветки и в шутку шлепали ими красавиц. Согласно поверьям, так они скорее выйдут замуж.

* Именины 30 марта

• Александр;

• Виктор;

• Алексей;

• Павел;

• Макар;

• Гавриила.

Приметы: что можно и что нельзя делать 30 марта

Приметы о погоде

Обильные ручьи на Алексея Теплого — к мощному половодью.

Теплый день — к обильному урожаю.

Мороз — к затяжной весне.

Снег тает активно — трава уродится, и сенокос будет богатый.

Высоко в небе гуси полетели — к снегопаду.

Орешник выбросил сережки — зима уже не вернется.

Скворцов до сих пор нет — холода пока не закончились.

Что можно делать 30 марта

* Помочь нуждающемуся, сделать какое-нибудь доброе дело.

* Спокойно заниматься делами по хозяйству.

* Собраться всей семьей за столом.

Что нельзя делать 30 марта

* Лениться — иначе весь год придется тяжело работать.

* Планировать важные дела — вряд ли получится выполнить то, что задумали.

* Уезжать в дальний путь — высок риск, что поездка сложится неудачно.

* Одалживать хлеб, соль и деньги, если в доме растят малыша — его счастье может перейти к чужим людям.

* Ссориться — высок шанс окончательно испортить отношения.

Лунный календарь 30 марта

Фаза Луны: вторая четверть, Луна растущая, 12-й лунный день.

Продолжается фаза прибывающей луны. Луна в знаке Девы.

Этот период считается сложным для новых начинаний и серьезных решений. Лучше не планировать на 30 марта стратегически важные события и разговоры. Спокойный, рутинный рабочий процесс — идеальный вариант на этот день. Не стоит начинать путешествия — они могут оказаться неудачными. Важные переговоры тоже лучше отложить — велик риск возникновения конфликтов.

30 марта родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 30 марта

* 1814 год — союзные войска антинаполеоновской коалиции, где подавляющее большинство составляли русские, взяли штурмом Париж.

* 1856 год — завершилась Крымская война. Мирный договор подписали в Париже представители России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии.

* 1856 год — император Александр II высказался об отмене крепостного права во время выступления перед дворянством.

* 1867 год — Россия продала США Аляску и Алеутские острова. Цена сделки составила 7,2 млн долларов.

* 1870 год — принята 15-я поправка к конституции США. Отныне запрещено дискриминировать людей по расовому признаку при предоставлении избирательных прав.

* 1879 год — впервые исполнена опера Чайковского «Евгений Онегин» в Малом театре Московской консерватории.

* 1934 год — в газете «Правда» впервые использована фраза «ТАСС уполномочен заявить», ставшая впоследствии знаменитой.

* 1972 год — Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии.

* 1981 год — произошло покушение на президента США Рональда Рейгана — всего через два месяца после его вступления в должность.

Покушение на Рональда Рейгана, 30 марта 1981 года

* 1987 год — картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» продана на лондонском аукционе за 50 млн долларов.

* 1994 год — группа Pink Floyd выпустила свой 14-й студийный альбом The Division Bell.

Кто родился 30 марта

* В 1135 году родился Маймонид— еврейский философ, просветитель, толкователь Талмуда.

* В 1326 родился Иван II Красный — князь Московский и великий князь Владимирский, сын Ивана Калиты.

* В 1746 году родился Франсиско Хосе де Гойя — испанский живописец, гравер и рисовальщик.

* В 1754 году родился Жан Франсуа Пилатр-де-Розье — французский физик, химик, один из пионеров авиации.

* В 1853 году родился Винсент Ван Гог— голландский художник-постимпрессионист.

* В 1894 году родился Сергей Ильюшин — советский авиаконструктор, академик, трижды Герой Социалистического Труда.

* В 1901 году родился Алексей Федоров — один из руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.

Кто отмечает день рождения 30 марта

* 81 год исполняется Эрику Клэптону — английскому рок-музыканту, гитаристу, певцу, композитору.

* 69 лет исполняется Елене Кондаковой — третьей женщине-космонавту в истории СССР и России, политическому деятелю, Герою России.

* 62 года исполняется Трейси Чапмен — американской певице и автору песен, лауреату премии «Грэмми».

* 58 лет исполняется Селин Дион — канадской певице, автору песен, актрисе, композитору.

Селин Дион во время выступления в Лос-Анджелесе, 2019 год

* 45 лет исполняется Сергею Мозякину — российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира (2008, 2009), олимпийскому чемпиону (2018)

Кто ушел из жизни 30 марта

* В 1959 году умер Даниил Андреев — русский, советский поэт, писатель, философ.

* В 2011 году умерла Людмила Гурченко — актриса театра и кино, народная артистка СССР.

* В 2013 году умер Валерий Золотухин — актер театра и кино, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра на Таганке.