«Хорошая идея». Венгрию могут исключить из ЕС, если Орбан победит на выборах

Евросоюз разрабатывает план действий на случай победы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, чтобы противодействовать дестабилизации работы блока с его стороны. Возможные меры включают изменение порядка голосования в ЕС, финансовые санкции, приостановку права голоса, а также исключение страны из союза. Источник Politico назвал этот шаг «нереалистичной, но хорошей идеей».

Евросоюз разрабатывает чрезвычайный план действий для предотвращения дестабилизации работы блока со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в случае, если тот выиграет парламентские выборы в стране, запланированные на 12 апреля. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, самый драматичный и в то же время самый нереалистичный вариант предполагает исключение Венгрии из Евросоюза.

«Ни одна страна до сих пор не была исключена из ЕС, и эта тема остается табуированной», — отмечает Politico.

Один из собеседников издания допустил, что блок может исключить Венгрию из состава, переосмыслив 50-ю статью Лиссабонского договора, которую Великобритания задействовала при «Брекзите», или с помощью других обходных юридических путей. Он назвал этот шаг «нереалистичной, но хорошей идеей». Источник добавил, что несколько лет назад этот гипотетический сценарий уже обсуждался и теперь он снова попал в повестку.

Другой дипломат при этом отметил, что исключение из ЕС не предусмотрено договорами.

«Я не вижу в этом интереса для нас. Что бы Венгрия сделала в этом случае? Она попала бы в орбиту влияния России», — пояснил он.

Другие варианты

В числе других возможных мер влияния на Будапешт ЕС также рассматривает изменение порядка голосования в ЕС.

«Одним из вариантов является расширение использования голосования квалифицированным большинством, которое обычно требует, чтобы 55% государств-членов, представляющих 65% населения ЕС, проголосовали «за» в чувствительных областях, в которых в настоящее время необходим консенсус, таких как внешняя политика и элементы долгосрочного бюджета ЕС», — пишет Politico.

Трое дипломатов в беседе с изданием поддержали это решение. Один из них также подчеркнул, что в ЕС в принципе растет готовность искать способы повысить эффективность процесса принятия решений за счет более широкого использования принципа квалифицированного большинства.

«Мы в любом случае настаиваем на этом, независимо от конкретного случая», — пояснил собеседник.

Еще один вариант предполагает более агрессивные правоприменительные меры в отношении Будапешта, например блокировку выплат из бюджета ЕС. Председатель Евросовета Антониу Кошта ранее говорил о том, что отказ Орбана предоставить Украине кредит нарушает статью 4(3) Договора о Европейском союзе, согласно которой страны — члены блока обязаны оказывать «искреннее содействие». Однако никаких действий после этого Кошта не предпринял.

По словам одного из дипломатов, применение этой статьи в отношении Венгрии возможно: любое нарушение может привести к возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Если суд вынесет решение в пользу Еврокомиссии, то это повлечет за собой финансовые санкции. При этом Будапешт ранее уже заявлял, что наложит вето на любые шаги ЕС, связанные с блокировкой финансирования, если это потребуется.

Четвертый вариант предполагает приостановку права голоса Будапешта в случае нарушения ценностей организации. Ранее о подобном сценарии неоднократно писали СМИ. Пятый же предусматривает более широкое использование гибких форматов — от создания неформальных «коалиций желающих» внутри ЕС до расширения сотрудничества между небольшими группами стран в рамках «многоскоростной Европы». Подобные структуры, по словам источников Politico, «уже в определенной степени существуют, особенно в контексте вопросов безопасности, когда в дело вовлечены британцы».

Раскол в Европе

В конце января Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, сославшись на повреждение инфраструктуры в результате «российских атак». Будапешт и Братислава в ответ на это заблокировали выделение Киеву кредита на сумму €90 млрд, который ЕС согласовал в конце 2025 года, и принятие 20-го пакета антироссийских санкций. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вето не будет отменено до тех пор, пока Украина не возобновит поставки. По его словам, украинская сторона объясняет свои действия надуманными политическими причинами, тогда как технических оснований для остановки транзита нет.

Politico писала, что решение Орбана спровоцировало один из самых серьезных кризисов в Европе в последние годы. Премьер-министр Венгрии, в свою очередь, обвинил Брюссель и венгерскую оппозицию в том, что они координируют усилия по установлению проукраинского правительства у власти в стране.