Москвичей предупредили о дождях в начале недели

В начале текущей недели в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие дожди. Об этом aif.ru сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что днем температура воздуха в столице будет прогреваться до +15 °C. При этом в ночное время столбики термометров не будут опускаться ниже +1...+5 °C.

«Погода в целом будет теплой и комфортной. Отмечу, что дожди сейчас просто необходимы, потому что воздух полон пыли, оставшейся после зимы грязи. И пыльца уже появляется на деревьях», — подчеркнула эксперт.

До этого специалисты Гидрометцентра РФ говорили, что в начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая и даже почти летняя погода. Согласно прогнозам, днем 1 и 2 апреля местами могут пройти небольшие дожди. Однако осадки не помешают столбикам термометра подняться до +17...+22 °C.

