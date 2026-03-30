Петросян потеряла паспорт и ключи от квартиры на Олимпиаде

Amanda Perobelli/Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян в выпуске шоу «ALEKÓ In My Bag» рассказала, что потеряла паспорт и ключи от квартиры во время поездки на Олимпиаду в Милан.

«Когда мы выезжали из Милана, мы обнаружили, что не знаем, где наши ключи. Сейчас у меня новые ключи. Это хуже, чем потерять телефон, потому что ночевать негде было. Паспорт российский тоже потеряла. Послезавтра пойдем делать», — сказала Петросян.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее Петросян опровергла конфликт с американкой во время Олимпиады.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
