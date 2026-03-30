Вучич рассказал Путину об обстановке на Балканах

Президент Сербии Александр Вучич поделился с президентом России Владимиром Путиным оценками обстановки на Балканах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Телефонный разговор между политиками состоялся по инициативе сербской стороны. В ходе него были рассмотрены актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнерства. Путин и Вучич также обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

В Кремле рассказали, что с обеих сторон подчеркнуто значение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, которая была принята в июне 1999 года для урегулирования конфликта в Косово. Помимо этого, они отметили необходимость обеспечения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины в соответствии с Дейтонскими соглашениями.

Там добавили, что Путин и Вучич договорились продолжать контакты.

21 марта сербский лидер заявил, что третья мировая война, вероятно, уже началась, поэтому ее будет сложно предотвратить.

Ранее Вучич осудил нападения на ОАЭ.

 
