Встречался с экономистами, снимал здание Минобороны: ФСБ нашла шпиона в посольстве Британии

МИД: Россия ответит при эскалации Британии после отзыва аккредитации ее дипломата

Россия высылает из страны второго секретаря посольства Великобритании в Москве Альбертуса Джерардуса Янсе ван Ренсбурга. В ФСБ сообщили, что дипломат при получении разрешения на въезд в РФ указал ложные сведения, а также занимался разведкой. По данным СМИ, вместе с другими сотрудниками британской дипмиссии он пытался внедрить «нужные идеи» в российское общество. За последние два года это уже 16-й дипломат из Лондона, которого лишают аккредитации в Москве.

Российский МИД лишил аккредитации второго секретаря посольства Великобритании в Москве Альбертуса Джерардуса Янсе ван Ренсбурга. Он должен покинуть Россию в течение двух недель. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В ведомстве рассказали, что дипломат при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, нарушив российское законодательство.

«Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики»,

— рассказали в пресс-службе ФСБ.

29 марта РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что МИД РФ направил вызов временной поверенной в делах Великобритании в России Дейни Долакии, не раскрыв деталей. На следующий день она посетила ведомство, где ей заявили решительный протест в связи с действиями сотрудника британского диппредставительства.

«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб, и наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет и впредь формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности. Кроме того, дано предупреждение, что, если Лондон пойдет на эскалацию, российская сторона незамедлительно даст необходимый ответ», — заявили в МИД России.

Чем Джерардус занимался в России?

По данным телеканала RT, Янсе ван Ренсбург прибыл в РФ в сентябре 2025 года. В диппредставительстве он занимал должность второго секретаря. Вместе с другими сотрудниками посольства он пытался внедрить «нужные идеи» в российское общество .

ЦОС ФСБ РФ

«В первое время разведчика сопровождали. 16 октября первый секретарь посольства Британии Сингх-Джилл Мандип привел Альбертуса Джерардуса на встречу... с доцентом кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ имени Ломоносова Олегом Буклемишевым», — пишет kp.ru.

В ноябре второй секретарь британского посольства также встречался с сотрудницей «ИНГ Банка», специалистом по работе с членами российско-американской торговой палаты Еленой Кабыш.

Кроме этого, Янсе ван Ренсбург посещал институт РАН, занимающийся проблемами комплексного освоения недр, и в сопровождении первого секретаря политического отдела посольства Великобритании Рашид Табассум Парвин ездил в Иркутск и Самару.

Вместе с ней и еще одним сотрудником британской дипмиссии — вторым секретарем политического отдела посольства Николасом Марком Брайдалом — Янсе ван Ренсбурга также заметили в январе фотографирующим одно из зданий Минобороны РФ.

«27 февраля 2026 года ... встречается со степендиатом британской программы обучения «Chevening» Андреем Успенским. <...> Британия почти не скрывает — «Chevening» пытается ковать «будущих лидеров», лояльных англичанам», — уточняет kp.ru.

Не первая высылка

Янсе ван Ренсбург — не первый раскрытый российскими спецслужбами британский разведчик. Как передает RT, второй секретарь посольства Великобритании станет 16-м за два года дипломатом, которому предписали покинуть Россию.

В сентябре 2024 года МИД РФ лишил аккредитации сразу шестерых сотрудников дипмиссии Великобритании, которые занимались разведывательно-подрывной работой. Затем в ноябре 2024-го из РФ был выслан второй секретарь политического отдела Эдвард Прайор.

В марте 2025-го за признаки разведработы были лишены аккредитации еще два дипломата — второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела дипмиссии Майкл Скиннер. В январе 2026 года МИД РФ также предписал покинуть Россию второму секретарю административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании Дэвису Гарету Самьюэлю.