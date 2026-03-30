В России готовятся отключить оплату сервисов Apple с мобильного. Какие есть альтернативы

С 1 апреля российские владельцы iPhone могут лишиться одного из последних простых способов оплачивать сервисы Apple — через баланс мобильного телефона. По данным СМИ, операторам уже дали указание отключить такую возможность, хотя официальных комментариев от Минцифры и участников рынка на момент публикации нет. Если информация подтвердится, пользователям станет значительно сложнее оплачивать подписки, приложения, игры и место в iCloud, а привычные покупки в экосистеме Apple окончательно перейдут в зону обходных и зачастую более рискованных решений. Как продолжить платить за подписки — в материале «Газеты.Ru».

Что изменится с 1 апреля

С 1 апреля у российских пользователей iPhone может исчезнуть один из последних удобных способов оплаты сервисов Apple — пополнение Apple ID с баланса мобильного телефона. По данным РБК, операторы «большой четверки» получили соответствующее указание на совещании в Минцифры еще 28 марта. Одной из причин источники называют стремление ограничить оплату VPN-сервисов. Источники РИА Новости объяснили решение тем, что так власти намерены принудить компанию вернуть российские приложения в App Store.

Для пользователей Apple в России это плохая новость. После того как российские банковские карты перестали работать в экосистеме Apple, именно мобильный счет стал для многих главным и единственным удобным способом оплачивать подписки, приложения, игры и внутренние покупки в App Store. Если эту опцию действительно отключат, платить за сервисы Apple станет заметно сложнее, дороже и рискованнее.

Важно, что по состоянию на 30 марта Минцифры и операторы подобные ограничение не комментировали, однако опровержения тоже не было.

Для удобной покупки достаточно было привязать счет мобильного телефона МТС или «Билайн» (у других операторов такой опции нет) к своему аккаунту Apple. В таком случае при покупке деньги списываются с номера телефона в один клик, как это было раньше с карт.

Если информация СМИ подтвердится, с 1 апреля такой способ оплаты для российских пользователей будет закрыт. Фактически это означает, что владельцы iPhone потеряют простую и привычную возможность пополнять баланс Apple ID, а вместе с этим усложнится оплата облачного хранилища, музыки, фильмов, игр, подписок и покупок внутри многих приложений, которые использовались многими не только для развлечений, но и работы.

«Газета.Ru»

Чем это грозит пользователям

Главная проблема в том, что у многих не останется официального и «удобного» способа платить за цифровые покупки. В итоге не продлится платная подписка на сервисы Apple (Apple One, Apple TV, Apple Music и многие другие), не получится купить приложение, игру или совершить покупки внутри них, а также может возникнуть проблема с оплатой места в облаке, в результате чего будут удалены годами копившиеся и хранившиеся файлы и фотографии .

Пользователям придется искать обходные варианты, а они почти всегда связаны с комиссиями, рисками или неудобствами.

Проще говоря, оплата не исчезнет полностью, но станет менее прозрачной, безопасной и удобной.

Какие есть альтернативы

После отключения оплаты Apple ID с мобильного у россиян останутся два варианта: обзавестись зарубежной картой и иностранным Apple ID или обращаться к посредникам за кодами или для оформления покупок . Также есть возможность пополнить баланс и оплатить все подписки наперед до введения ограничения, но эта опция станет недоступна уже с 1 апреля, если верить СМИ.

Самый понятный вариант, хоть и не простой изначально — использовать банковскую карту иностранного банка. Такой способ обычно выбирают пользователи, у которых уже есть счет за рубежом или доступ к карте другой страны.

Но и здесь есть нюансы. Для оплаты в экосистеме Apple важны регион аккаунта, платежные настройки и соответствие способа оплаты правилам конкретной страны. Иными словами, одной только карты может быть недостаточно: пользователю придется изменить регион учетной записи (делается за одну минуту) и заново настраивать платежный профиль. Минус очевиден: такой способ доступен далеко не всем россиянам.

«Газета.Ru»

Второй вариант — посредники, которые помогают пополнить баланс Apple ID, купить цифровой товар или выдают код для оплаты нужного сервиса.

На рынке такие предложения есть, и после отключения мобильных платежей спрос на них, скорее всего, вырастет. С помощью подобных посредников в последние годы, например, многие покупают подписки на ИИ-сервисы, Spotify, игры для консолей и пополняют кошельки Nintendo Switch и PS Store.

Однако стоит учитывать, что даже если формально услуга работает, рисков здесь заметно больше :

* Часто взимается комиссия, иногда довольно высокая, из-за чего переплата в среднем составляет 30-50%.

* Нет полной гарантии, что код или пополнение сработают без ошибок.

* Важно совпадение региона аккаунта и способа пополнения.

* Есть риск нарваться на недобросовестных продавцов.

Условия могут меняться в любой момент, потому что схема держится не на прямой официальной поддержке, а на обходных решениях. К тому же зачастую популярные сервисы в подобных случаях выступают посредниками для посредников, что еще больше усложняет работу и делает товар дороже. Например, Plati.ru — это маркетплейс, где посредник предлагает услугу по продаже цифровых товаров. Оба должны получить свою выгоду, которую оплачивает клиент.

По сути, это не полноценная замена привычной оплате, а временный «костыль». Не всегда удобный, безопасный и даже легальный. Последнее объясняется еще и тем, что у некоторых сервисов не предусмотрена покупка через специальные коды, из-за чего продавец должен зайти в вашу учетную запись и активировать подписку вручную со своей карты.

Однако с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу поправки к КоАП, устанавливающие административную ответственность за передачу данных для входа в интернет-сервисы. Правда, и прецедентов пока не было.

Самый рабочий вариант

Для россиян самым безболезненным способом является «цифровой переезд в Белоруссию». Открыть там карту довольно просто. Многие местные банки не под санкциями и переводы с российских карт происходят в один клик.

После оформления карты достаточно сменить регион Apple ID на белорусский, привязать ее к профилю и пользоваться сервисами без ограничений.

Чтобы сменить регион, нужно зайти в App Store, нажать в верхнем правом углу на свой аватар, перейти в аккаунт с вашим именем, «Страна/регион», выбрать «Беларусь», принять условия использования, внести данные карты и адрес выставления счета (можно указать любой адрес в республике), готово.