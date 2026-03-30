«Мы ничего о нем не слышали»: в США считают, что новый лидер Ирана может быть мертв

Портрет Моджтабы Хаменеи в руках женщины во время молитвы, март 2026 года

Дональд Трамп заявил, что США хотят «забрать иранскую нефть» и рассматривают захват острова Харк. По словам главы Белого дома, Вашингтон мог бы справиться с наземной операцией «очень легко», так как Иран плохо его обороняет. Президент США также утверждает, что Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта. При этом он снова заявил, что верховный лидер Исламской Hеспублики Моджтаба Хаменеи либо уже мертв, либо тяжело ранен.

«Сын (погибшего аятоллы Али Хаменеи. — «Газета.Ru») либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали»,

— сказал глава Белого дома в интервью газете Financial Times (FT).

Ранее Трамп отмечал, что США хотели бы вступить в переговоры с Ираном, но в стране не с кем говорить, так как «никто больше не хочет быть лидером».

Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Исламской Республики 8 марта. 12 марта было опубликовано его первое публичное послание, однако сам он с тех пор ни разу не появлялся на публике. Министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен» . Британская газета The Sun со ссылкой на источники писала, что аятолла получил тяжелые ранения в результате авиаудара, в том числе лишился одной или обеих ног, и находится в коме .

После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что новый верховный лидер Ирана исполняет свои обязанности и с ним все в порядке.

«Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами», — рассказал постоянный представитель Тегерана в ООН Али Бахрейни.

«Забрать иранскую нефть»

Трамп также заявил, что США хотят «забрать иранскую нефть» и размышляют над захватом критически важного для экспорта нефтепродуктов острова Харк.

«Честно говоря, мне больше всего нравится [вариант] забрать иранскую нефть, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем вы это делаете?» Но они глупые люди», — отметил президент США.

Что касается захвата острова, глава Белого дома отметил, что у Вашингтона есть «много вариантов», в том числе и тот, который не предполагает такого шага. Однако американский лидер не уточнил, к какому конкретно варианту он слоняется. При этом Трамп признал, что операция на Харке означала бы, что американцам придется провести в регионе некоторое время. Вместе с тем он выразил сомнения, что Иран как-то обороняет остров.

«Мы могли бы справиться с этим (захватом острова. — «Газета.Ru») очень легко», — отметил президент США.

Американские СМИ ранее неоднократно писали, что Вашингтон рассматривает захват Харка не только для того, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Кроме этого, США могут использовать остров как весомый аргумент в принуждении Тегерана к капитуляции. Телеканал CNN же сообщал, что Иран в последние недели расставляет ловушки и перебрасывает дополнительные войска на остров Харк на случай вторжения.

США опережают график

Общаясь с журналистами, Дональд Трамп также рассказал, что США «опережают график» по Ирану на несколько недель. По его словам, ВС США полностью уничтожили флот и ВВС Исламской Республики, а также ликвидировали большую часть иранских ракет.

«Если бы вам сказали, что за три дня мы уничтожим 158 кораблей, весь их флот, а мы это сделали. Мы уничтожили все их военно-воздушные силы», — отметил американский лидер.

Кроме этого, глава Белого дома заявил, что Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта, однако США намерены предъявить дополнительные требования.