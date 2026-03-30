«Мы ничего о нем не слышали»: в США считают, что новый лидер Ирана может быть мертв

Трамп заявил о тяжелом состоянии или смерти лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
Портрет Моджтабы Хаменеи в руках женщины во время молитвы, март 2026 года
Дональд Трамп заявил, что США хотят «забрать иранскую нефть» и рассматривают захват острова Харк. По словам главы Белого дома, Вашингтон мог бы справиться с наземной операцией «очень легко», так как Иран плохо его обороняет. Президент США также утверждает, что Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта. При этом он снова заявил, что верховный лидер Исламской Hеспублики Моджтаба Хаменеи либо уже мертв, либо тяжело ранен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен.

«Сын (погибшего аятоллы Али Хаменеи. — «Газета.Ru») либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали»,

— сказал глава Белого дома в интервью газете Financial Times (FT).

Ранее Трамп отмечал, что США хотели бы вступить в переговоры с Ираном, но в стране не с кем говорить, так как «никто больше не хочет быть лидером».

Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Исламской Республики 8 марта. 12 марта было опубликовано его первое публичное послание, однако сам он с тех пор ни разу не появлялся на публике. Министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен». Британская газета The Sun со ссылкой на источники писала, что аятолла получил тяжелые ранения в результате авиаудара, в том числе лишился одной или обеих ног, и находится в коме.

После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что новый верховный лидер Ирана исполняет свои обязанности и с ним все в порядке.

«Причиной его отсутствия на публике является соблюдение соображений безопасности в связи с нынешними особыми обстоятельствами», — рассказал постоянный представитель Тегерана в ООН Али Бахрейни.

«Забрать иранскую нефть»

Трамп также заявил, что США хотят «забрать иранскую нефть» и размышляют над захватом критически важного для экспорта нефтепродуктов острова Харк.

«Честно говоря, мне больше всего нравится [вариант] забрать иранскую нефть, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем вы это делаете?» Но они глупые люди», — отметил президент США.

Что касается захвата острова, глава Белого дома отметил, что у Вашингтона есть «много вариантов», в том числе и тот, который не предполагает такого шага. Однако американский лидер не уточнил, к какому конкретно варианту он слоняется. При этом Трамп признал, что операция на Харке означала бы, что американцам придется провести в регионе некоторое время. Вместе с тем он выразил сомнения, что Иран как-то обороняет остров.

«Мы могли бы справиться с этим (захватом острова. — «Газета.Ru») очень легко», — отметил президент США.

Американские СМИ ранее неоднократно писали, что Вашингтон рассматривает захват Харка не только для того, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Кроме этого, США могут использовать остров как весомый аргумент в принуждении Тегерана к капитуляции. Телеканал CNN же сообщал, что Иран в последние недели расставляет ловушки и перебрасывает дополнительные войска на остров Харк на случай вторжения.

США опережают график

Общаясь с журналистами, Дональд Трамп также рассказал, что США «опережают график» по Ирану на несколько недель. По его словам, ВС США полностью уничтожили флот и ВВС Исламской Республики, а также ликвидировали большую часть иранских ракет.

«Если бы вам сказали, что за три дня мы уничтожим 158 кораблей, весь их флот, а мы это сделали. Мы уничтожили все их военно-воздушные силы», — отметил американский лидер.

Кроме этого, глава Белого дома заявил, что Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта, однако США намерены предъявить дополнительные требования.

 
