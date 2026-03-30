Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер обвинила Россию в падении украинских БПЛА на территории Финляндии. Об этом сообщает «Европейская правда».

По ее словам, первопричиной инцидента якобы является спецоперация России на Украине.

«С дипломатической точки зрения, наше сообщение является четким… <…> Даже когда мы имеем дроны, летающие над государствами-членами ЕС, главным виновником здесь является Россия. Без России этого бы не произошло», – сказала Хиппер.

29 марта Финляндия сообщила о залете нескольких украинских беспилотников в свое воздушное пространство. Один из аппаратов упал у города Коувола, который находится примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки подняли в небо истребители. Финские власти назвали произошедшее нарушением территориальной целостности.

В минобороны Финляндии добавили, что готовы противодействовать беспилотникам в рамках многоуровневой системы ПВО. Особое внимание сейчас уделено юго-западу страны и восточной части Финского залива, где дежурят истребители ВВС и корабли ВМС. Глава парламентского комитета по обороны Хейкки Аутто сообщил, что 31 марта будет проведено внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию с беспилотниками.

Ранее профессор раскритиковал власти Финляндии после падения беспилотников ВСУ.

 
