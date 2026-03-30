Подростки устроили посиделки у Вечного огня в Перми и жгли там палки

В Перми подростки устроили посиделки у Вечного огня и жгли в нем палки

В Перми компания подростков устроила посиделки у Вечного огня и жгли в его пламени палки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел на улице 1905 года. На фото с места происшествия видно троих девочек, две из которых сидят возле Вечного огня, а еще одна стоит рядом. Сообщается, что они жгли в пламени палки и кидали снежки. При этом на замечания очевидцев они огрызались.

РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

