Подростки устроили посиделки у Вечного огня в Перми и жгли там палки

В Перми подростки устроили посиделки у Вечного огня и жгли в нем палки
Telegram-канал «ЧП Пермь»

В Перми компания подростков устроила посиделки у Вечного огня и жгли в его пламени палки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел на улице 1905 года. На фото с места происшествия видно троих девочек, две из которых сидят возле Вечного огня, а еще одна стоит рядом. Сообщается, что они жгли в пламени палки и кидали снежки. При этом на замечания очевидцев они огрызались.

РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого стала известна судьба российского подростка, который пытался потушить Вечный огонь. Действия юноши квалифицировали по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России.

Ранее в Приморье двоих юношей осудили за надругательство над флагом России.

 
