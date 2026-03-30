Война США и Израиля против Ирана
В Иране назвали количество гумпомощи, прибывшей из России

Глава КП Коливанд: Россия передала Ирану 330 тонн лекарств и другой гумпомощи
Россия передала Ирану 330 тонн лекарств и другой гуманитарной помощи. Об этом заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает пресс-служба правительства страны.

«Это Ирак, а также Россия, откуда прибыло 330 тонн медикаментов и другой помощи. Были поставки из Таджикистана и Китая, а также других стран», — сказал Коливанд, отвечая на вопрос, какие страны помогли Ирану с начала военной кампании США и Израиля

19 марта Коливанд сообщал, что Туркмения отправила в Исламскую Республику 50 тонн медицинских товаров вместе с лекарствами, детским питанием и одеждой, Узбекистан — 120 тонн, в том числе муку, масло, сахар, консервы. Из Азербайджана Иран получил порядка 25 тонн продовольствия и лекарств, из России — 30 тонн лекарств.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
