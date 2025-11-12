«Ей было трудно жить в обществе»: Людмила Гурченко в воспоминаниях друзей и коллег

12 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко — артистки, которую любила и продолжает любить вся страна. О том, какой была Людмила Марковна, «Газете.Ru» рассказали ее друзья и коллеги.

Эвелина Бледанс, актриса и певица:

— Я не была в близком кругу Людмилы Марковны, но как-то так получилось, что после ее ухода она стала мне намного ближе. Только потом, когда уже теряешь человека, понимаешь — стоило чаще встречаться. Сейчас общаюсь с Сергеем Сениным (вдовцом Гурченко. — «Газета.Ru»), мы готовим к юбилейному году концерт, который будет весной. Я буду исполнять песню «Мама», что для меня очень символично и важно.

Когда мне предложили в спектакле «Любовь и голуби» роль Раисы Захаровны, которую исполняла Людмила Марковна, — это стало очень приятным сюрпризом судьбы. И я, конечно же, тогда вновь пошла в Музей-мастерскую Гурченко напитываться энергией: всем рекомендую записаться туда на экскурсию, там действительно чувствуешь Людмилу Марковну во всем. Сенин предложил мне в качестве подарка выбрать один из нарядов Людмилы Марковны — в честь как раз этой роли. Я выбрала золотое нарядное платье пера маэстро Юдашкина. Думаю, очень скоро облачу в него манекен и поставлю у себя на почетном месте. Просто когда мы начали играть премьерные спектакли, я возила его с собой, — манекен стоял на сцене незримо, как бы давая благословение постановке.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Мое самое яркое воспоминание, связанное с Гурченко? Мы возвращались с кинофестиваля, надо было ночь провести в поезде. И меня посадили в вагон с Людмилой Марковной. В поезде ведь как заведено? Что-то едят, разворачивают курочку...

Но курочку развернуть мне было неудобно, потому что Людмила Марковна просто пила кипяточек. С тех пор и я тоже пью только кипяточек. Та поездка стала отправной точкой того, что даже сейчас, с вами разговаривая, пью кипяток.

— Она была человеком редкой искренности и душевной чистоты. Мы с ней являлись очень большими друзьями, много говорили обо всем на свете, доверяли друг другу, наверное, все свои сокровенные мысли. Зная про Гурченко многое, могу твердо сказать, что она всегда была очень благородным, достойным, честным и поразительно искренним человеком. И что ей было трудно жить в обществе — потому что она говорила правду всем и всегда, а это мало кто любит. Она была настоящая, а настоящих людей вообще очень мало встречается в жизни.

Я бы никогда не говорил такое о человеке, которого не знаю хорошо и не уверен в сказанном на 100 процентов. Люся Гурченко всегда живет в моей памяти и моем сердце — как человек удивительной доброты, тепла и сострадания ко всем людям.

Лада Сизоненко, актриса, снималась вместе с Гурченко в фильме «Любовь и голуби»:

— Гурченко — искрометная, иначе не скажешь. А ее феномен — в красивой душе. Когда снимали «Любовь и голуби», я была ребенком. Запомнила, что Людмила Марковна очень мягко ко всем причастным относилась. У меня сложилось впечатление, что она дружелюбная, веселая, с юмором, с хохотом. Близко с гримером дружила — взрослой женщиной, которая была постарше Гурченко. Вместе ходили куда-то, не было такого — мол, «я звезда, ко мне не приближайся». И меня поражала ее внутренняя свобода, свобода в поведении. Не развязность, а именно свобода.

close Александр Михайлов (Василий) и Людмила Гурченко (Раиса Захаровна) в фильме «Любовь и голуби» (1984)



В первоначальном сценарии Раисе Захаровне уделялось не так много внимания. Режиссер расширил роль специально для Людмилы Гурченко, дописывая сцены уже во время производства картины. Актриса тогда только что снялась в роли нестареющей примадонны в мюзикле «Рецепт ее молодости» – и решила окунуться в другую атмосферу, приехав на съемки в далекий Медвежьегорск. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Думаю, величие Людмилы Марковны крылось в ее харизме, несгибаемом характере вкупе с нежностью и хрупкостью. И ведь она действительно была очень хрупким, ранимым человеком со сложной жизнью. Помню, Гурченко нам рассказывала про своего отца. Говорила, что ее папа Марк вдохновлял ее, он играл на аккордеоне, а она пела. Говорила, что была тощей — хотя после войны красивыми считались полные женщины. И вспоминала, как из-за этого надевала три пары колготок, чтобы ноги были потолще.

Однажды на съемочной площадке она вдруг села рядом со мной, начала трогать мои косы и сказала: «Ой, ну надо же, какие косички. Боже мой». Мне было очень приятно, когда она поправляла волосы — прямо как мама.

И еще говорила держать спину, потому что та должна быть прямой и красивой. Уже потом стала понимать, что именно после съемок фильма «Любовь и голуби» стала всегда сидеть прямо.

Все ее фильмы — интеллектуальные, делали людей добрее. Это ведь тоже кто-то должен делать — лечить наши души, показывать, как правильно. Получается, Гурченко всю себя положила на алтарь, чтобы другие жили хорошо и становились лучше. У нее была божья искра.

Алимжан Тохтохунов, предприниматель:

— 2011 год мы встречали в ресторане вместе, одновременно отмечая мой день рождения. Это, как оказалось, был для нее последний Новый год... А познакомились с ней очень давно, в Германии — благодаря ее первому мужу. Уже потом встретились в Москве, она меня вспомнила. Мы дружили, общались, говорили по телефону, она приглашала на показы.

Людмила Марковна была гениальным человеком — во всех отношениях. Много слышал о ней от Иосифа Кобзона.

Он как-то у меня спросил: «Ты знаешь, где Людмилу Марковну похоронили?» Я говорю: «Конечно, участвовал же в этом». И он попросил показать, где: «Хочу цветочки положить». Пошли вместе с ним, он долго стоял, минут 20, вспоминал что-то.

Наверное, свои отношения — они ведь, можно сказать, до конца не помирились (Кобзон был одним из супругов Гурченко. — «Газета.Ru»).

С Сергеем Сениным долго поддерживали отношения. Сейчас он что-то пропал — видимо, нелегко ему перестроиться. Мне Сенина жалко. Как сирота остался, знаете, без мамы. У них были идеальные отношения, друг без друга не могли. Когда Гурченко скончалась, она смотрела фильм, где шли уже умершие люди, ее коллеги. И, по воспоминаниям Сенина, Людмила Марковна тогда сказала: Ой, Сереж, что-то у меня жжет в груди». И вскоре ее не стало...

close Актеры Олег Янковский в роли Сергея Макарова и Людмила Гурченко в роли Ларисы в фильме Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», 1985 год РИА Новости

Людмилу Марковну ни с кем сравнить нельзя. Ни с одной голливудской актрисой даже. Она была такой многообразной, кого хочешь играла, танцевала, пела. Какой тут Голливуд? А какая красивая, как выглядела! Гениальный человек. Больше таких нет.

Михаил Мамаев, актер, снимался вместе с Гурченко в фильме «Виват, гардемарины!»:

— Мы познакомились с Людмилой Марковной на съемках фильма «Виват, гардемарины!». 1989 год, морозный январь, на улицах минус 15, Битцевский парк, мой первый съемочный день в кино. Карета, замерзшие окна, пар изо рта — и лошадей, и съемочной группы — мгновенно превращался в иней на шикарном меховом воротнике моей княжеской шубы... Грелись вместе в студийном автобусе. Когда Гурченко услышала, что не имею актерского образования, что окончил МГИМО, пишу и читаю свои стихи, то очень заинтересовалась, много вопросов задавала, попросила почитать... Узнав ее ближе, понял, что тот интерес дорогого стоил.

В перерывах между сценами она умела как бы исчезать. Удивительное, очень полезное для актера свойство, когда нужно сохранить себя на весь 12-часовой день, не растратиться по пустякам, в бесконечных разговорах, анекдотах, байках, которыми актерское сообщество славится.

При этом и рассказчицей она была очень характерной, колоритной, я бы сказал... Гурченко взяла надо мной шефство и в тайне от режиссера Светланы Сергеевны Дружининой время от времени подсказывала какие-то вещи. Например, посоветовала быть к камере левой щекой, которая казалась ей у меня более фотогеничной... Вспоминая это, улыбаюсь, зная, как сама она умела забыть о камере, о гриме, о фотогеничности, когда надо было показать нутро. Но когда есть возможность выбрать место у камеры, до сих пор рефлекторно встаю к объективу именно левой щекой.

Елена Ярмак, дизайнер:

— Людмила Марковна была потрясающим человеком и очень хорошим другом. Например, мой день рождения — очень много гостей, все пришли с подарками, Lalique, Hermès. А Людмила Марковна в тот день специально для меня купила мундштук под конкретно мою сигарету, тоненькую. И это единственный подарок, который мне действительно близок. Было очень трогательно, потому что ее бюджет значительно отличался от бюджета других гостей. Мне когда-то казалось, что она дарит то, что ей не нужно. Но когда оказалась у Людмилы Марковны дома, увидела, что она дарила самое лучшее из того, что у нее было, — зеленое стекло, которое она собирала.

Мы познакомились совершенно случайно. У нас был магазин на Охотном ряду, Людмила Марковна пришла туда, увидела сделанную нами модель, она ей очень приглянулась. Купила ее, оставила свой телефон. Я потом позвонила — просто поблагодарить за то, что выбрала нас. Вот так мы и встретились.

close Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Однажды мы поехали в Киев с Катей Рождественской на презентацию ее выставки — и с Людмилой Марковной невозможно было пройти, журналисты нас оцепили. И обращались, естественно, только к ней. Но она сказала: «Нет, мне это уже не нужно. А вот тебе пригодится». И все время ставила меня впереди. Такая человечность и забота могли бы удивить — все-таки слишком большая она звезда. Но Людмила Марковна умела дружить так, как дано не каждому.

В другой раз мне предложили сделать шоу в Лондоне, на форуме, который должна была посетить Маргарет Тэтчер. И сказали, что будут очень рады и предоставят все условия, если сможем уговорить Людмилу Марковну поехать с нами. Она в принципе не очень любила ездить. Но спросила у меня: «А тебе это нужно?» И когда я ответила, что желательно, сказала: «Поеду». Потом собрала актрис, звездную команду, Таню Михалкову, каждому вручила по нашей шубе. И все срежиссировала сама, абсолютно безвозмездно. На дружеской основе. Все, что она делала, шло от сердца — со всей энергетикой добра.

За неделю до смерти она мне позвонила и сказала: «Ленусь, давай общаться почаще». Я ответила, что конечно, но было, как оказалось, уже слишком поздно.

В гроб Людмилы Марковны мы положили золотую розу, 24 карата, это правда. Но что об этом говорить? Об этом больно говорить... Я до сих пор не могу смотреть фильмы с ее участием.

Данко, певец:

— Людмила Марковна — это школа. Школа дисциплины, вкуса и внутренней свободы. В ее работах всегда слышен точный ритм: она чувствовала паузы, темп, динамику так же тонко, как музыкант слышит оркестр. И при этом — редкая самоирония и живость, благодаря которым любая роль становилась не просто характером, а встречей со зрителем. Для меня она символ профессионализма. Ни одного «примерно» или «как-нибудь»: только доведенная до блеска деталь и живое, человеческое чувство. Именно поэтому ее фильмы и концертные работы не пылятся в прошлом — они выглядят современно и сегодня.

«Швыряли камни»: как Гурченко мстили за отказ работать на КГБ Народная артистка России Людмила Гурченко, которая 12 ноября могла бы отметить 85-летие, стала символом начала... 12 ноября 18:43

Самое яркое мое воспоминание, связанное с Людмилой Марковной, — ощущение «света», который она приносила в кадр и на сцену. Ты видишь, как артист выходит — и пространство собирается, становится точным, значимым. Такой дар либо есть, либо нет. У Людмилы Марковны он был в абсолютной мере.