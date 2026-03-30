В Дагестане комар занес в организм девушки червя, с которым она ходила полгода

112: в Дагестане девушка полгода жила с червем в организме

Жительница Дагестана полгода ходила с червем, которого в ее организм занес комар. Об этом сообщает «112».

Как рассказала сама девушка, предположительно, когда она находилась в болотистой местности, ее укусило насекомое и передало паразита, который длительное время развивался и мигрировал в ее организме.

Спустя полгода она заметила странные движения под веком.

«Сначала врач не поверил ее словам, но все стало очевидно, когда он сам увидел движение», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что в ее организме находился червь, которого специалисты удалили хирургическим путем.

По словам девушки, не имеет значения, в каком месте человека укусит комар. Если он занес паразита, то тот будет «путешествовать» по мягким тканям. Подобные случаи являются редкими.

Подобный случай до этого произошел в Румынии. Червь напоминал немного вздувшуюся вену. Специалисты извлекли паразита, после чего состояние пациентки улучшилось.

Ранее юноша на спор съел слизняка и впал в кому более чем на год.