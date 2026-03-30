Ганвеста оштрафовали за оскорбление человеческого достоинства

Рэпера Ганвеста оштрафовали на 95 тысяч рублей за трек «Вика любит ПЭПЭ»
Виталий Белоусов/РИА Новости

Рэпера Ганвеста (настоящее имя Руслан Гоминов) оштрафовали на 95 тысяч рублей за трек «Вика любит ПЭПЭ». Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Ганвеста признали виновным в оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности его песней и оштрафовали на 95 тысяч рублей.

В феврале 2026 года в отношении Ганвеста возбудили административное дело по факту пропаганды наркотиков.

После этого Гоминов пообещал, что зацензурирует 25 треков и займется благотворительностью. Музыкант подчеркнул, что намерен «исключить любые спорные моменты» из своего творчества и привести его в соответствие с требованиями российского законодательства.

Ранее «Новое радио» оштрафовали на полмиллиона за слова «Она дует целый день».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!