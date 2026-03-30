Филипп Киркоров продал квартиру, в которой жил с Аллой Пугачевой

fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров продал квартиру в Москве, в которой жил с Аллой Пугачевой. «Газета.Ru» выяснила, что предварительно из пятикомнатной недвижимости сделают несколько объектов.

Сделку Киркоров провел еще в феврале с агентством недвижимости, занимающимся флиппингом – стратегией, заключающейся в покупке объекта, ремонте и последующей перепродаже. Представители фирмы рассказали в соцсетях, что приобрели звездное жилье, так как знали, что это четыре объединенных квартиры общей площадью 260 квадратных метров.

«Мы зашли сразу пулом и купили, заключив четыре договора купли-продажи», — сообщили представители агентства.

В планах у новых владельцев разъединить четыре квартиры, убрать лестницу и восстановить перекрытия, сформировать границы и зарегистрировать новые планировки. «Газета.Ru» связалась с управляющим партнером агентства Юлией за дополнительными комментариями, но она от разговора отказалась.

«Мы решили не давать комментариев и не рассказывать подробностей», — отметила Юлия.

Проданная квартира находится на улице Земляной вал. Она известна тем, что певец жил там в браке с Пугачевой. Однако в последнее время недвижимость пустовала, поэтому Киркоров захотел от нее избавиться.

Ранее представители Филиппа Киркорова объяснили, почему он курил в аэропорту.

 
