В США рассказали, с чего начнется третья мировая война

Первые выстрелы третьей мировой войны почти наверняка произойдут в космическом пространстве. Об этом в статье для Bloomberg написал обозреватель Андреас Клут.

Он отметил, что недавно пообщался с инсайдерами в Вашингтоне и в Колорадо-Спрингс, где расположена космическая база США «Петерсон», и они согласились друг с другом в том, что военные действия в ходе третьей мировой войны начнутся в космосе.

«Есть согласие в том, что, что первые выстрелы следующей мировой войны почти наверняка будут произведены в космосе, вместе с одновременным обменом атак в киберпространстве, которое все больше пересекается с космическим пространством», — написал он.

По словам Клута, сейчас все основные военные державы, включая США, Китай и Россию используют космос для шпионажа, составления карт местности и отслеживания своих врагов, а также для управления собственными силами и огневой мощью. И это обяжет их уничтожать вражеские спутники и наземные станции противников, защищая при этом собственную инфраструктуру.

Автор отметил, что «как минимум» в начале войны стороны могут применить электромагнитные помехи, а затем уже — лазеры и ракеты, запускаемые с космической орбиты или с Земли. Клут подчеркнул, что есть вероятность и применения ядерного оружия в космосе, которое может сделать целые орбиты непригодными для спутников.

«Взрыв сначала уничтожит все спутники в прямой видимости электромагнитным импульсом, который выведет из строя электронику. Затем он оставит после себя зону радиации, которая уничтожит все остальные аппараты на орбите во время их вращения», — объяснил обозреватель.

Однако Клут подчеркнул, что применение такого оружия стало бы масштабным нарушением Договора о космическом пространстве 1967 года, заключенного между СССР, Великобританией и США. Также это не останется без ответа и приведет к тому, что человечество может «в одночасье вернуться к стадии развития прошлого столетия, если не к доиндустриальной эпохе», написал обозреватель.

В марте президент Сербии Александр Вучич заявил, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, и она, вероятно, уже идет. Также президент отмечал, что крупные мировые конфликты только начинаются, и они могут привести к самым тяжелым жертвам в истории человечества.

Также в марте зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что третья мировая еще не идет, но может начаться в любое время. А в феврале президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в начале третьей мировой войны.

