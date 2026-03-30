В Израиле заявили об уничтожении ячейки ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по ячейке палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

«В ночью на понедельник военные ЦАХАЛ выявили вооруженную террористическую ячейку ХАМАС, действовавшую в северной части сектора Газа. Нанесли удар и ликвидировали вооруженных террористов с целью устранения угрозы, создаваемой для сил ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

