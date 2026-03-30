«Проект «Конец света»: фильм, в котором Райан Гослинг спасает Землю и кино

В мировом (и российском теневом) прокате идет фантастика «Проект «Конец света» по одноименному роману автора «Марсианина» Энди Вейера. В фильме Райан Гослинг играет ученого, отправленного в космическую экспедицию, которая решит судьбу Земли. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, как режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер предлагают спасать кинематограф.

Мужчина по имени Райланд Грейс (Райан Гослинг) просыпается от искусственной комы на борту космического корабля «Аве Мария» и обнаруживает, что два остальных члена экипажа, командир Яо Ли-Джи (Кен Люн) и борт-инженер Олеся Илюхина (Милана Вайнтруб), полет не пережили. Амнезия постепенно рассеивается, и Грейс вспоминает, кто он и что тут делает. Его судно направляется к солнцеподобной звезде Тау Кита, чтобы выяснить, как она сумела не пострадать в результате заражения микроорганизмами астрофагами (на греческом это означает «поедатели звезд»), — от них меркнет в том числе наше Солнце, из-за чего Землю в ближайшие десятилетия ждет катастрофическое похолодание.

До того, как оказаться в космосе с билетом в один конец (на обратный путь топлива не хватит), Грейс много лет проработал обычным школьным учителем — когда его теорию о том, что жизнь возможна без воды, раскритиковало научное сообщество, он расстроился и отошел от дел. Однако именно эта его публикация привлекла внимание руководительницы исследовательской группы ООН Евы Стратт (Сандра Хюллер), которая и завербовала Грейса в проект по изучению и противодействию астрофагам.

На подлете к Тау Кита «Аве Мария» пересекается с другим космическим кораблем под управлением пришельцев из системы 40 Эридана. Точнее, одного пришельца — весь экипаж там тоже погиб по дороге. Эти существа, похожие на больших каменных пауков, прибыли сюда с аналогичной миссией: их солнце погибает, так что им во что бы то ни стало нужно разгадать тайну астрофагов. Установив контакт с внеземной цивилизацией, Грейс нарекает нового знакомого Рокки и договаривается объединить с ним усилия.

Пока Гослинг спасает угасающее Солнце, сам фильм «Проект «Конец света» (точнее, «Проект «Авось» или «Проект «С божьей помощью», в английском языке выражение «Аве Мария» используется примерно в таком отчаянном значении), согласно маркетинговой кампании, призван спасти угасающий кинематограф. Во главе этой благородной миссии стоит дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера, заработавших себе статус звезд как в мире анимации («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Лего. Фильм», «Человек-паук: Через вселенные»), так и в области комедии (дилогия «Мачо и ботан»). Среди членов их экипажа — сценарист Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»), до этого адаптировавший первый роман Энди Вейера «Марсианин» («Проект «Аве Мария» — его третья книга), а также мессия операторского цеха Грег Фрейзер («Дюна», «Бэтмен», первый сезон «Мандалорца»).

Результат их совместных усилий, которые предпринимаются на деньги Джеффа Безоса и компании Amazon, как бы должен удовлетворить растущую зрительскую тоску по осязаемым, рукотворным блокбастерам. Условные Marvel и Netflix (да и тот же Amazon, раз уж на то пошло) приучили индустрию откладывать сотворение магии кино до этапа постпродакшна, когда магию делать уже откровенно поздно, из-за чего большие картины и сериалы теперь стоят все дороже, а выглядят все хуже (дело и в скверном освещении на площадке, и в халтурной цветокоррекции, и в посредственной графике, и много в чем еще). Так что ленты, полагающиеся, во-первых, на практические, а во-вторых, на заранее продуманные и просчитанные компьютерные эффекты, стали почти что краснокнижным зверем, чью малочисленную популяцию в основном поддерживают люди вроде Кристофера Нолана и Дени Вильнева.

И действительно: фильм, который начинается с классической заставки Metro-Goldwyn-Mayer 1957 года и девиза ars gratia artis (лат. «искусство ради искусства»), а заканчивается астрофотографическим слайд-шоу невообразимой красоты, самым активным образом воздействуя на синефильские ностальгические рецепторы. Он то дарит ощущение невероятного уюта с помощью сочащейся из кадра тактильности, то провоцирует остановку дыхания своим художественным размахом (зеленая звезда Эдриан определенно должна находиться где-то на первых строчках портфолио лукасовской студии Industrial Light & Magic). Почти в половине случаев обаятельный пришелец Рокки — это всамделишная кукла, управляемая собственной небольшой командой. Озвучивал героя не специально приглашенный для этих целей актер, а главный здешний кукловод Джеймс Ортис, что дополнительно усилило ощущение, будто по экрану перемещается живое существо (дабы схожее ощущение не покидало и Гослинга, Ортис присутствовал на съемках сцен, где Рокки потом рисовали на компьютере, и произносил свои реплики в наушник актеру, чтобы ему было от чего отталкиваться в своей партии).

У этой луны есть, впрочем, и темная сторона. Если один симптом «марвеловской» хвори «Проект «Конец света» успешно преодолевает, то с другим ничего не может — или не хочет — поделать. Как и каждый второй сегодняшний блокбастер, «Проект» (организация включена Минюстом в список иноагентов) страшно боится оставаться серьезным дольше одной минуты, поэтому бомбардирует зрителя бесконечным потоком гэгов и ироничных подмигиваний.

В отличие от коллег по комедийной сфере Тодда Филлипса и Крейга Мейзина, которые переключились с «Мальчишников в Вегасе» и «Очень страшного кино» на «Джокеров» и «Чернобыли», Лорд и Миллер про свои корни здесь забывать не намерены — и все бы ничего, но их юмор сильно контрастирует с окружающим космическим пафосом, никак в него не вписываясь, что сильно мешает подключиться к истории Грейса и Рокки на эмоциональном уровне. Для кино, претендующего на наследие Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, это практически смертельный диагноз. Причем дело именно в Лорде и Миллере: других подозреваемых в таком интонационном раздрае попросту нет. Тут даже не выйдет сослаться на то, что неуместный и чрезмерный юмор продиктован самой фигурой Грейса, преодолевающего в таких экстремальных условиях свою инфантильность и одиночество.

Герой у Гослинга в итоге во многом вышел похожим на персонажа Мэтта Деймона из «Марсианина» (хотя Вейер задумывал их противоположными: одного — дисциплинированным и решительным, второго — аморфным и трусливым, во всяком случае, поначалу), а у Ридли Скотта и Дрю Годдарда 10 лет назад не наблюдалось никаких проблем с вплетением юмористического пунктира в общую серьезную канву, так что версия снимается. Видимо, квоту на серьезный фильм по спилберговским лекалам с Гослингом, решающим свои личностные проблемы в космосе, еще в 2018 году закрыл Дэмьен Шазелл «Человеком на Луне».

Впрочем, даже не вполне удачная попытка вернуть блокбастерам былое величие лучше, чем отсутствие любых попыток, к тому же Сандра Хюллер тут поет в караоке Гарри Стайлза, а Райан Гослинг поучает паучат, так что совсем уж избежать теплых чувств к этому фильму, наверное, нельзя.

Поэтому — бог с ним, поехали.

Название: «Проект «Конец света» (Project Hail Mary)

Дата премьеры: 9 марта 2026 года (Лондон, Великобритания)

Дата выхода: 20 марта 2026 года

Дата выхода в России: 26 марта 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 156 минут

Режиссеры: Фил Лорд и Кристофер Миллер

В ролях: Райан Гослинг, Джеймс Ортис, Сандра Хюллер, Лайонел Бойс, Кен Люн, Милана Вайнтруб, Мерил Стрип, Рэй Портер

 
