В России объяснили массовое закрытие магазинов

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Ситуацию с закрытием магазинов в России в настоящее время можно назвать «идеальным штормом», заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев.

Forbes пишет, что количество торговых точек в целом по России начало сокращаться впервые за 25 лет. В Москве к началу 2026 года работало на 4500 магазинов меньше, чем в начале 2025 года, в Петербурге за тот же период стало меньше на 3000 магазинов.

«В российском продуктовом ретейле худшая за всю современную историю динамика развития новых магазинов у дома: количество открытий новых точек за прошлый год сократилось в шесть раз. Я бы назвал это идеальным штормом. «Органические» проблемы офлайн-торговли, которая по воле времени теснится маркеплейсами, усугубились из-за общей ситуации в экономике. Маржа меньше, налоги выше, спрос стагнирует. Маркетплейсы, тем временем, на коне. По данным «Яндекс Карты», за 2025 год количество пунктов выдачи заказов увеличилось на 45%, их уже 226,4 тысячи. Разве что самая загибающаяся деревня сейчас остается без своего ПВЗ с красивой вывеской», — отметил Николаев.

По его словам, с одной стороны, процесс закрытия магазинов является естественным. Розничная торговля китайским ширпотребом не выстоит против маркетплейсов, пояснил экономист. С другой стороны, в России так и не развилась торговля в рамках сельскохозяйственной кооперации, а вот там-то перспективы есть, добавил Николаев. Но в России сегодня явно существует установка на поддержку самых крупных и массовых производств, с ними государству проще и экономнее, подчеркнул эксперт. Так что фермерские магазинчики если когда и расцветут, то точно не в ближайшее время, заключил Николаев.

Ранее экономист оценил введение НДС на иностранные посылки на маркетплейсах.

 
