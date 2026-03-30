Египетское судно буксирует российский танкер Arctic Metagaz

Египетское судно по поручению ливийской Национальной нефтяной корпорации буксирует российский газовоз Arctic Metagaz. Об этом рассказал официальный представитель ливийского комитета по чрезвычайным ситуациям, занимающегося инцидентом с российским судном, Халед Гулам в беседе с ТАСС.

«В последние дни операция сталкивается с рядом трудностей, обусловленных неблагоприятными погодными условиями. В частности, два дня назад произошел разрыв буксировочного троса, что осложнило процесс. В настоящее время операция продолжается, оставаясь технически сложной», — сказал Гулам.

Отмечается, что Ливия поддерживает контакт с Россией по поводу ситуации с газовозом.

3 марта министерство транспорта России заявило, что этот газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что судно, перевозившее 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар и взрыв газа. Все 30 членов экипажа смогли спастись, однако двое моряков получили травмы.

Ранее Патрушев призвал агрессора возместить ущерб от атаки на Arctic Metagaz.