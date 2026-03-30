МИД РФ призвал участников конфликта в Персидском заливе не бить по гражданской инфраструктуре

Россия серьезно обеспокоена атаками на объекты административной гражданской инфраструктуры в зоне Персидского залива. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Решительно осуждаем эту акцию, целью организаторов которой было дальнейшее расширение географических рамок беспрецедентного по масштабам и разрушительности военно-политического кризиса, спровоцированного немотивированной агрессией США и Израиля против Ирана», — сказала она.

В российском дипломатическом ведомстве стороны конфликта призвали воздержаться от атак невоенных целей.

По информации МИД РФ, 28 марта удару неопознанного беспилотника подверглась резиденция президента Иракского Курдистана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.