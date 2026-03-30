Врач призвала пожилых отказаться от ношения тапок дома

El Confidencial: ношение тапок дома ослабляет мышцы ног
Испанский физиотерапевт Мария Хесус Лечуга предупредила, что привычка ходить по дому в тапках постоянно ограничивает естественные движения стоп и со временем приводит к ослаблению мышц ног. Об этом сообщает издание El Confidencial.

«Когда стопа не работает активно, мышцы теряют силу, а это может сказаться на осанке и общей стабильности тела», — отметила эксперт.

Врач рекомендует вместо тапок ходить по дому босиком или в носках. Такая привычка стимулирует работу мышц стопы, улучшает кровообращение и способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. Со временем это может положительно сказаться на осанке и снизить риск проблем с суставами и спиной.

Лечуга также подчеркнула, что активная работа мышц стопы важна не только для здоровья ног, но и для общей физической устойчивости человека. Даже небольшие ежедневные изменения, такие как отказ от тапок дома, могут со временем оказывать заметный эффект на самочувствие и двигательную активность. Хождение босиком или в носках особенно важно для пожилых людей и тех, кто много времени проводит дома.

Специалист добавила, что обувь с гладкой подошвой также может повышать риск травм, особенно на скользком кафеле или ламинате.

Ранее врач рассказал, как отличить отек усталых ног от симптома болезни.

 
Теперь вы знаете
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
