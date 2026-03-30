Трамп заявил, что США ведет переговоры с новым правительством Ирана

Трамп: США и Иран ведут переговоры о завершении операции на Ближнем Востоке

США ведут серьезные обсуждения с новым правительством Ирана по вопросу завершения военной операции в регионе. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, две страны смогли достичь очень большого прогресса в переговорах.

До этого официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не принимал участия во встрече в Пакистане по прекращению конфликта между Исламской Республикой и США.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на главу пакистанского МИД Исхака Дара сообщило, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили в Исламабаде возможные пути завершения американо-иранского конфликта.

После встречи дипломат заявил, что Исламабад готов принять представителей Соединенных Штатов и Исламской Республики для проведения переговоров по завершению войны в ближайшие дни.

До этого в Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива, что спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Европе предрекли крах экономики в случае наземной операции США в Иране.