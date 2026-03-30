Источник «вездесущего» микропластика нашли в неожиданном месте

Американские химики обнаружили, что результаты исследований микропластика в окружающей среде могут быть систематически завышены из-за загрязнения образцов частицами из лабораторных перчаток. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Мичиган (Michigan State University).

По словам химика MSU Маделин Кло, проблема может затрагивать многие исследования микропластика. Если образцы контактируют с нитриловыми или латексными перчатками, в них могут попадать соединения стеариновой кислоты. Их спектральные характеристики очень похожи на сигналы пластиковых частиц, поэтому приборы могут ошибочно принимать их за микропластик.

К этому выводу ученые пришли случайно во время анализа воздуха в штате Мичиган. Исследователи собирали пробы и изучали их с помощью спектроскопии — метода, позволяющего определить химический состав частиц. В некоторых измерениях приборы показали, что в воздухе содержится в сотни раз больше микропластика, чем ожидалось.

Подозревая загрязнение образцов, команда проверила все элементы оборудования и расходные материалы. В итоге источником ложных сигналов оказались нитриловые перчатки, которые использовались при подготовке проб. При механических движениях они выделяют микроскопические частицы и молекулы солей стеариновой кислоты, совпадающие по спектру с микропластиком.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи протестировали еще семь марок лабораторных перчаток из нитрила, латекса и других материалов. Эксперименты показали, что все они способны создавать тысячи ложноположительных сигналов, имитирующих частицы пластика.

По мнению авторов работы, это может приводить к систематическому завышению оценок загрязнения микропластиком. Ученые считают, что методики анализа необходимо пересмотреть, чтобы исключить подобные источники загрязнения.

Проблема микропластика считается одной из самых масштабных экологических угроз. Частицы пластика уже обнаружены в океанах, в удаленных природных регионах, на дне Марианской впадины и даже на вершине Эвереста. Их также находят в воздухе и в организмах морских животных.

Ранее воздействие микропластика назвали фактором риска рака простаты.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
