В КНДР военные устроили показательные выступления с голым торсом перед Ким Чен Ыном

В КНДР военные с голым торсом разбивали кирпичи об голову перед Ким Чен Ыном
В КНДР военные устроили показательные выступления с голым торсом перед лидером страны Ким Чен Ыном, пишет The Chosun Daily.

Государственное телевидение КНДР сообщило, что сотрудники подразделения специальных операций провели показательные выступления перед лидером страны Ким Чен Ыном. По данным СМИ, бойцы демонстрировали меткость, физическую подготовку и боевые навыки в рамках соревновательной программы.

Военнослужащие выполняли экстремальные упражнения: выдерживали удары по телу, лежали на гвоздях, разбивали тяжелые плиты на спине и голыми руками хватались за острые предметы. Также были показаны сцены стрельбы с использованием приборов ночного видения и выступления женских подразделений с холодным оружием.

Наблюдая за происходящим, Ким Чен Ын выражал одобрение — аплодировал и улыбался. На мероприятии также замечены министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и начальник Генштаба армии Ли Ён Гиль.

Сам Ким Чен Ын отметил, что интенсивные тренировки в мирное время позволяют снизить потери в условиях реального боя.

Ранее Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!