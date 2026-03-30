Семь российских вузов получили предупреждения

В России семь вузов получили предупреждения от Рособрнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований семи образовательным организациям. Об этом сообщили в официальном канале ведомства.

В службе отметили, что вузам предложено принять меры для соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В список организаций, получивших предостережения, вошли ЧОУ ВО «Институт управления», ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости, что переход на новую модель высшего образования не повлияет на Единый государственный экзамен. По его словам, с помощью ЕГЭ и дальше будут проверять школьные знания выпускников и отбирать абитуриентов в вузы.

Ранее стало известно, что в России расширят программу капремонта студенческих общежитий.