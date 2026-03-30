Трамп пригрозил Ирану уничтожением всех электростанций и нефтяных скважин

Трамп: при срыве переговоров Иран ждет уничтожение электростанций и острова Харк
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану в случае срыва переговоров уничтожением всех электростанций, нефтяных скважин и острова Харк. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время... мы завершим наше прекрасное «пребывание» в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не «прикасались», — заявил Трамп.

На фоне подготовки переговорного процесса США также готовятся к наземной операции в Иране, продолжительность которой может составить от нескольких недель до пары месяцев. По информации The Washington Post, «крайне секретные военные планы» американских военных обширны: планируется захватить остров Харк и провести рейды в прибрежье Ормузского пролива. Эксперты считают, что «самой большой проблемой» США станет защита своих солдат от иранских беспилотников и ракет.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остается верным другом и партнером Ирана.

Ранее аналитик заявил, что планировавшая войну в Иране американская нейросеть ошиблась во всех своих сценариях.

 
