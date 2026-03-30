Россиянам предложили работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы «поднять» экономику

Россиянам стоит перейти на новый рабочий график. С таким предложением выступил российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, рабочий день должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предлагает сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье. По мнению Дерипаски, это поможет быстрее справиться со сложностями в экономике.

«И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — написал предприниматель.

До этого гендиректор «Стахановца» Дмитрий Исаев заявил, что переход на шестидневную рабочую неделю в России может привести к снижению эффективности сотрудников и ухудшению их состояния. По его словам, максимальная продуктивность обычно держится в течение четырех-пяти часов в день. Поэтому к концу стандартной пятидневной недели концентрация и качество работы заметно падают, отметил эксперт.

В компаниях с перегруженным графиком показатели эмоционального выгорания и психологического отстранения от работы выше на 25–40%, указал Исаев. В результате бизнес получит не дополнительную энергию, а уставших сотрудников с низкой концентрацией.

Ранее в Госдуме заявили, что майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за 8 лет.