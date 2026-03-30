МИД Ирана предупредил страны Ближнего Востока о «ловушке» Зеленского

Багаи: Зеленский в ходе турне пытается обворовать страны Ближнего Востока
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе турне по странам Ближнего Востока пытается их обворовать, заключая с ними военные соглашения. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи во время брифинга.

«Страны региона, в которые ездил Зеленский, определенно умнее, чтобы позволить человеку, который за четыре года подверг свою страну разрушительной войне и создал такие трагедии для украинского народа, пытаться их обобрать», — сказал иранский дипломат.

По его словам, увязывать конфликт на Украине с происходящим вокруг Ирана — катастрофическая ошибка. Багаи выразил уверенность в том, что ближневосточные страны «не попадутся в такую ловушку».

Представитель МИД также поблагодарил «умных» представителей некоторых стран Персидского залива за то, что они стараются не быть частью агрессии США и Израиля против Ирана.

В конце марта Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По итогам переговоров Украина, в частности, договорилась с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, с Катаром подписали соглашение о совместных проектах, создании общих производств и технологическом партнерстве.

Также Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.

Ранее Зеленский признал, что конфликт на Ближнем Востоке вытеснил Украину на задний план.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

