Священникам предложили освящать яйца и куличи прямо в супермаркетах

Священникам стоит освящать куличи и яйца прямо в супермаркетах накануне Пасхи, поскольку многие люди не успевают или боятся идти в храм. С таким предложением выступил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Каждый год перед Пасхой мы видим одну и ту же картину: люди закупают куличи и яйца в супермаркетах, но многие из них либо не знают, где находится ближайший храм, либо стесняются туда зайти, либо просто не успевают из-за работы. В результате святая вода и освященная пища остаются для них чем-то далеким, почти недоступным. А ведь это важнейшая часть пасхальной традиции — прийти в храм, помолиться, освятить то, что ты приготовил к праздничному столу. Смелое, но, на мой взгляд, очень нужное предложение — приглашать священника в супермаркет накануне праздника. Например, в Великую субботу, с утра до обеда, когда люди массово закупают продукты к Пасхе, батюшка мог бы прямо в торговом зале (или у входа, если это сочтут более уместным) освятить принесенные куличи и яйца. Для этого не нужен алтарь, нужен только стол, покрытый чистой скатертью, иконка и кропило. Такая практика уже есть в некоторых странах, и она себя прекрасно зарекомендовала», — сказал он.

Иванов также предложил размещать в магазинах информационный плакат с адресом ближайшего храма, чтобы россияне знали, где они могут освятить пасхальную трапезу. Общественник cчитает, что инициатива проводить обряд в супермаркете не противоречит церковным канонам.

«Освящение — это не магия, это молитва. И молиться можно не только в храме, но и в любом другом месте. Конечно, храм предпочтительнее, но если мы видим, что люди по разным причинам не доходят до храма, почему бы Церкви не сделать шаг навстречу? Вспомним, как апостол Павел проповедовал на агоре, в местах, где собирался народ. Супермаркет сегодня — это и есть место народного собрания. Будет грехом не использовать эту возможность для благовестия», — подчеркнул он.

Иванов призвал руководство торговых сетей и епархии начать диалог, чтобы сделать Пасху «ближе для каждого».

В текущем году Пасха считается ранней. И православные христиане, и католики отметят ее в первой половине апреля.

