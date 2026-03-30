Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Священникам предложили освящать яйца и куличи прямо в супермаркетах

«Россия Православная»: священникам стоит освящать куличи к Пасхе в супермаркетах
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Священникам стоит освящать куличи и яйца прямо в супермаркетах накануне Пасхи, поскольку многие люди не успевают или боятся идти в храм. С таким предложением выступил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Каждый год перед Пасхой мы видим одну и ту же картину: люди закупают куличи и яйца в супермаркетах, но многие из них либо не знают, где находится ближайший храм, либо стесняются туда зайти, либо просто не успевают из-за работы. В результате святая вода и освященная пища остаются для них чем-то далеким, почти недоступным. А ведь это важнейшая часть пасхальной традиции — прийти в храм, помолиться, освятить то, что ты приготовил к праздничному столу. Смелое, но, на мой взгляд, очень нужное предложение — приглашать священника в супермаркет накануне праздника. Например, в Великую субботу, с утра до обеда, когда люди массово закупают продукты к Пасхе, батюшка мог бы прямо в торговом зале (или у входа, если это сочтут более уместным) освятить принесенные куличи и яйца. Для этого не нужен алтарь, нужен только стол, покрытый чистой скатертью, иконка и кропило. Такая практика уже есть в некоторых странах, и она себя прекрасно зарекомендовала», — сказал он.

Иванов также предложил размещать в магазинах информационный плакат с адресом ближайшего храма, чтобы россияне знали, где они могут освятить пасхальную трапезу. Общественник cчитает, что инициатива проводить обряд в супермаркете не противоречит церковным канонам.

«Освящение — это не магия, это молитва. И молиться можно не только в храме, но и в любом другом месте. Конечно, храм предпочтительнее, но если мы видим, что люди по разным причинам не доходят до храма, почему бы Церкви не сделать шаг навстречу? Вспомним, как апостол Павел проповедовал на агоре, в местах, где собирался народ. Супермаркет сегодня — это и есть место народного собрания. Будет грехом не использовать эту возможность для благовестия», — подчеркнул он.

Иванов призвал руководство торговых сетей и епархии начать диалог, чтобы сделать Пасху «ближе для каждого».

В текущем году Пасха считается ранней. И православные христиане, и католики отметят ее в первой половине апреля.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
