Песах в 2026 году: когда отмечают еврейскую Пасху и чем она отличается от христианской

Весной иудеи всего мира отмечают одно из самых значимых событий в религиозном календаре — Песах. История этого праздника, известного как еврейская Пасха, уходит корнями в ветхозаветные времена. Каждый год даты торжества смещаются, но его традиции и ритуалы остаются неизменными. Чем Песах отличается от привычной для христиан Пасхи, когда начнется праздник в 2026 году и как его принято отмечать — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа отмечают Песах в 2026 году

Согласно еврейскому календарю, Песах начинается на 15-й день весеннего месяца нисан. По современным расчетам,

в 2026 году еврейская Пасха будет отмечаться с вечера 1 апреля до ночи 9 апреля.

В Израиле Песах длится до 8 апреля (всего семь дней), а в остальных странах, где проживают еврейские диаспоры, — восемь дней.

Почему еврейская Пасха всегда предшествует православной

Разница в датах между Песахом и православной Пасхой — не случайность, а следствие церковных традиций, закрепленных в IV веке. Первый Вселенский собор, состоявшийся в Никее в 325 году, определил, что христианская Пасха должна отмечаться после иудейской. У решения было два основания:

1. Историческое. Согласно Евангелию, Тайная вечеря, распятие и смерть Иисуса Христа произошли именно в дни Песаха — праздника, который иудеи отмечали в память об исходе из Египта. Воскресение же наступило после завершения праздничной недели. Чтобы сохранить хронологию событий, православная Пасха не может предшествовать Песаху.

2. Календарное. Православная Пасха рассчитывается по правилу: первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия (21 марта). Однако пасхалия Никейского собора содержит важное дополнение: если это воскресенье приходится на день празднования иудейского Песаха, то христианская Пасха переносится на следующее воскресенье.

Таким образом, православный праздник Воскресения всегда наступает позже Песаха — иногда с разрывом в несколько дней, иногда в неделю.

Иудейский же Песах, в свою очередь, определяется по еврейскому лунно-солнечному календарю и всегда начинается 15-го числа месяца нисан, что в григорианском летоисчислении приходится на разные даты марта или апреля.

Интересно В 2025 году случилось редкое явление. Православная Пасха тогда была 20 апреля. В тот же день выпал последний день Песаха. Но по правилу, христианская Пасха всегда должна быть после иудейской. Поэтому в прошлом году Песах начался раньше (12 апреля), а Воскресение Христово отмечали уже после того, как закончился еврейский праздник.

Чем Песах отличается от Пасхи

Несмотря на схожие названия, праздники Песах и Пасха — это разные события со своими историческими и духовными корнями, рассказал «Газете.Ru» раввин Московской еврейской религиозной общины в Отрадном «Даркей Шалом» Довид Карпов.

Единственный момент, который связывает эти два праздника — названия. В остальном это совершенно два разных события, которые отличаются по своим традициям, истории и обычаям. Еврейская Пасха больше связана с историей — с исходом из Египта и становлением еврейского народа, а христианская Пасха акцентирует внимание на воскресении Христа и спасении через его жертву. Довид Карпов раввин

Происхождение и история

✡️ Песах связан с освобождением евреев из египетского рабства. Чтобы фараон дал народу уйти, Господь наслал на Египет 10 казней, одной из которых была смерть первенцев. Евреям же было велено пометить свои дома кровью агнцев — так их дети были спасены. Отсюда и название праздника: слово «пасах» означает «миновал», «пошел мимо». Это чудо избавления стало основой праздника, символизирующего не только освобождение от физического рабства, но и духовное обновление.

«Исход рассматривается не столько как отдельное историческое событие, произошедшее более 2300 лет назад, сколько как процесс становления еврейского народа. Многие в еврейской мистической традиции сравнивают исход из рабства с рождением: подобно тому, как ребенок появляется на свет и становится самостоятельным, так и народ Израиля «рождается» через освобождение от египетского плена», — объяснил раввин.

☦️ Христианская Пасха (Воскресение Христово) отмечает чудо воскресения Иисуса Христа на третий день после его распятия. Она символизирует победу жизни над смертью и дарование спасения для души.

Символика и обряды

✡️ Песах сопровождается обрядом седер — это праздничная трапеза с чтением пасхальной Агады специальных молитв и благословений, где подробно рассказывается история исхода. На стол традиционно подают блюда, имеющие символическое значение: мацу (пресный бездрожжевой хлеб), марору (горькие травы) и т.д.

☦️ У православных верующих традиции Пасхи связаны с церковными богослужениями, крестным ходом, освящением пасхальных блюд (куличей, крашеных яиц, творожной пасхи) и, конечно, с обменом пасхальным приветствием «Христос воскресе!».

Для иудеев Песах — знак освобождения и обновления, для христиан Пасха — символ победы жизни над смертью.

Традиции на Песах

Песах — это праздник, насыщенный традициями и обрядами, которые несут в себе память о событиях многовековой давности. Именно через ритуалы иудеи передают из поколения в поколение историю освобождения из египетского рабства.

Седер — главный обычай праздника

Центральное событие Песаха — особая семейная трапеза, называемая седер. Ее проводят в первый вечер праздника (а за пределами Израиля — в первые два вечера). Название «седер» переводится с иврита как «порядок»: здесь строго регламентировано каждое действие — от чтения молитв до вкушения блюд. Весь седер выстроен так, чтобы участники смогли заново пережить путь предков от рабства к свободе. Каждый элемент трапезы наполнен смыслом.

Составляющие седера

* Чтение Агады. Во время трапезы вслух зачитывают Агаду — текст, который подробно рассказывает об исходе из Египта, десяти казнях и чудесном избавлении. Это не просто чтение, а возможность передать историю детям, вовлекая их в диалог.

* Маца. Пресные лепешки из муки и воды напоминают о том, что уходившие из Египта евреи были в такой спешке, что не успели дать тесту подняться.

В еврейских законах маца допускается только в чистом виде — без добавления соли или других ингредиентов, чтобы сохранить ее кошерность. Это еще одно напоминание о строгости и чистоте традиций, которые не должны нарушаться. Довид Карпов раввин

* Марор. Горькая зелень (чаще всего хрен или листья салата ромена) символизирует горечь египетского рабства и те страдания, которые выпали на долю еврейского народа.

* Харосет. Сладкая паста из яблок, орехов, вина и корицы — на первый взгляд десерт, но у нее глубокий смысл. Она напоминает о глине и растворе, из которых евреи делали кирпичи для египетских городов. А сладкий вкус говорит о том, что даже в самые тяжелые времена можно найти проблески надежды.

* Четыре бокала вина. В течение седера каждый участник выпивает четыре бокала вина. Они соответствуют четырем обещаниям, которые Бог дал евреям: «Я выведу вас», «Я спасу вас», «Я избавлю вас» и «Я возьму вас к Себе в народ». Каждый бокал — это этап на пути к полной свободе.

Раввин Довид Карпов отмечает, что с течением времени многие элементы праздника, например пасхальное жертвоприношение ягненка, изменились, однако их символика осталась той же. По его словам, маца и другие атрибуты стали неотъемлемой частью пасхального застолья и служат напоминанием о трудном прошлом и радостном освобождении. Именно эти древние обряды помогают сохранить память о великих подвигах предков и формируют духовное единство народа, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Традиция очищения от хамеца

Перед наступлением Песаха евреи обязаны провести тщательную уборку дома, чтобы избавиться от всех продуктов, содержащих закваску (хамец). Эта уборка также напоминает о важности физического и духовного очищения в период праздника.

Что можно и чего нельзя делать на Песах

Соблюдение правил Песаха — не просто дань традиции, а способ прожить заново историю исхода из Египта и ощутить свободу, обретенную предками.

Что можно и нужно делать

* Участвовать в проведении седера. Это главное событие Песаха, которое начинается после захода солнца в первый день праздника. Важно соблюдать последовательность ритуалов, читать Агаду и рассказывать об исходе из Египта.

* Готовить символические блюда. Маца, марор (горькая зелень), харосет (сладкая смесь из фруктов и орехов), а также карпас зелень или овощ, символизирующие бесправие евреев в египетском рабстве и зроа кусочек жареного мяса с косточкой, служащий напоминанием о пасхальной жертве. Зроа нельзя есть во время седера — обязательные элементы праздничного стола. Каждое из них несет глубокий смысл и помогает передать историю следующим поколениям.

* Очищать дом от хамеца. Перед Песахом проводят тщательную уборку, удаляя все квасное (хамец) из жилища. Это не просто наведение порядка, а исполнение заповеди: в праздник запрещено не только есть квасное, но и владеть им. Оставшийся хамец сжигают или символически продают неевреям.

* Проводить время с близкими. Песах — праздник единения. Семья собирается за праздничным столом, обменивается теплыми словами и вместе проходит через ритуалы седера, которые длятся до полуночи.

Чего нельзя делать

* Употреблять и держать в доме хамец. В течение всех дней Песаха запрещены продукты из пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы, которые прошли процесс брожения: дрожжевой хлеб, пиво, макароны, печенье, а также любые блюда из этих злаков. Это один из самых строгих запретов в Песах.

* Работать в первый и последний дни праздника. В Йом-Тов (праздничные дни) запрещена любая работа. Остальные дни называют «праздничными буднями» — в них работать можно, но основные запреты на хамец сохраняются.

* Есть мацу до седера. В день накануне Песаха существует запрет на употребление мацы, чтобы к началу седера она была желанной и съедалась с особым чувством.

* Проводить праздник в одиночестве. Седер требует присутствия семьи и гостей. Более того, есть заповедь приглашать тех, кто нуждается, чтобы каждый мог ощутить свободу в эту ночь.