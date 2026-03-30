В Иране пообещали устроить «ад» для захватчиков их островов

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф предостерег страны от попыток захвата иранских островов в Персидском заливе, заявив, что все, кто на это решится, «попадут в ад». Его слова приводит пресс-служба правительства Ирана, пишет ТАСС.

«Враги Ирана должны знать, что Вооруженные силы Исламской Республики Иран будут полностью готовы защищать свои границы», — заявил Ареф.

Он добавил, что любой, кто посягнет на территорию Ирана, столкнется с решительным и «вызывающим раскаяние» ответом.

«Ад — единственное конечное место назначения для солдат-агрессоров», — отметил иранский политик.

21 марта президент США заявил, что рассматривает возможность захвата «нефтяного сердца» Ирана — острова Харк, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти. Таким образом Вашингтон хочет добиться снятия блокады с Ормузского пролива и усадить Тегеран за стол переговоров.

По мнению бывшего начальника штаба Балтийского флота вице-адмирала Александра Бражника, попытка захвата иранского острова Харк может обернуться для США серьезными потерями. Он считает, что Иран сделает все, чтобы не допустить высадки десанта на остров. В частности, иранские военные могут использовать противодесантные мины, морские дроны и беспилотники, отметил Бражник.

Ранее советник президента США предупредил американцев, что их сыновья могут оказаться на острове Харк.

 
