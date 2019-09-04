Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом. Об этом информирует РИА «Новости».

На такое высказывание его спровоцировали слова главы Якутии Айсена Николаева о том, что многие считают Дальний Восток балластом, требующим только льгот и бюджетных вливаний.

«Даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал глава Якутии.

На это российский глава ответил, что не знает «какие придурки так говорили».

Тогда Николаев пояснил, что такие высказывания ни раз звучали из уст политиков еще четверть века назад. На это Путин призвал жить сегодняшним днем.

Высказывание прозвучало во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума.

Ранее Путин назвал действия США по ДРСМД «пропагандистской кампанией».