Трамп рассказал, что обсуждал на переговорах с Нетаньяху

Трамп на встрече с Нетаньяху настоял на продолжении переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил возможность продолжения переговоров с Ираном.

Глава Белого дома отметил, что диалог с главой правительства еврейского государства прошел очень хорошо, между странами продолжаются прекрасные отношения.

Трамп добавил, что настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы понять, можно ли заключить сделку с Тегераном.

Он отметил, что Вашингтон готов к любому развитию в отношениях Ирана и Израиля, включая отсутствие переговоров. Президент США также выразил надежду на то, что в Тегеране разумно подойдут к переговорам и проявят большую ответственность.

Перед переговорами с Трампом Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора глава израильского кабмина подписал соглашение о вступлении страны в состав «Совета мира».

25 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Израиль на встречу с премьер-министром страны. Тема переговоров была сосредоточена на вопросе погранперехода «Рафах». Этот КПП является единственным переходом сектора Газа, который до начала конфликта не находился под контролем Израиля.

Ранее Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике.