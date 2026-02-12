Размер шрифта
Резкий отказ от кофе грозит синдромом отмены, предупредил врач

Врач Чулев: резкий отказ от кофе может сопровождаться неприятными симптомами
Резкий отказ от кофе после многолетней привычки может сопровождаться неприятными симптомами, которые нередко пугают людей и заставляют вновь вернуться к привычной чашке напитка. О том, что происходит с организмом в этот период и почему возникает синдром отмены кофеина, «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев.

По словам специалиста, резкий отказ от кофе после многих лет регулярного употребления нередко сопровождается так называемым синдромом отмены кофеина. Это состояние связано с адаптацией нервной и сосудистой систем, которые за годы привыкли к постоянной стимуляции.

«Кофеин воздействует прежде всего на центральную нервную систему, блокируя аденозин — вещество, отвечающее за ощущение усталости. Пока человек пьет кофе, мозг находится в состоянии повышенной активности, сосуды умеренно сужены, а уровень бодрости поддерживается искусственно. Когда кофеин внезапно исчезает, аденозин начинает активно воздействовать на рецепторы, сосуды расширяются, а мозг и тело сталкиваются с резким «откатом», — рассказал Чулев.

Он отметил, что наиболее частый симптом отмены — головная боль. Она возникает из-за расширения сосудов головного мозга и может сохраняться от одного до трех дней. Также многие отмечают выраженную сонливость, ощущение «ватной» головы, снижение концентрации внимания, раздражительность и перепады настроения. У некоторых людей появляется слабость, апатия, снижение работоспособности, а иногда — легкая тошнота и дискомфорт в мышцах.

Со стороны нервной системы отказ от кофе может напоминать состояние истощения: привычный стимул исчезает, а собственные механизмы бодрствования еще не успели перестроиться. У людей, которые пили кофе несколько раз в день, временно может снижаться мотивация, скорость мышления и эмоциональный тонус.

Врач подчеркнул, что синдром отмены кофеина не опасен для здоровья и носит временный характер. Обычно симптомы достигают пика на 24–48-й час после отказа и постепенно сходят на нет в течение пяти — семи дней. Полная адаптация организма может занять до двух недель, в зависимости от дозы кофеина и индивидуальных особенностей.

Отдельно, как отметил специалист, стоит упомянуть влияние на давление. У людей, склонных к гипотонии, после отмены кофе возможны эпизоды пониженного артериального давления, головокружения и ощущения слабости. У гипертоников, напротив, иногда наблюдается временная стабилизация показателей.

Чтобы снизить выраженность синдрома отмены, врач рекомендует отказываться от кофе постепенно, уменьшая количество чашек и переходя на напитки с меньшим содержанием кофеина. В период адаптации важно высыпаться, пить достаточно воды, поддерживать уровень физической активности и не перегружать себя умственно.

«Резкий отказ от кофе — это стресс для организма, но краткосрочный. Уже через несколько дней восстанавливается естественный уровень энергии, улучшается качество сна, а нервная система начинает работать без внешней стимуляции», — резюмировал Чулев.

