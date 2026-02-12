Размер шрифта
Россиянам дали советы о правильном образе жизни при переходе от зимы к весне

Онищенко: при переходе от зимы к весне важно избегать перегрузок и получать витамины
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Во время перехода от зимы к весне необходимо избегать перегрузок и получать достаточно витаминов. Об этом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что зима в этом году является достаточно нетипичной, с сильными снегопадами и морозами. Она истощила организм без солнца, без тепла, без возможности проводить достаточное количество времени на свежем воздухе. Поэтому следует избегать сидячего режима, перегрузок.

Онищенко подчеркнул, что следует не забывать о витаминах, потому что они очень важны для организма.

Ученый добавил, что при плохом самочувствии эффективно помогают оптимистичный настрой и мысли о наступающей весне.

30 января терапевт Татьяна Мареева рассказала, что людям требуется не менее 30 минут движения каждый день и плавание, без длинных перерывов, чтобы зимой наладить работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее россияне рассказали, как поддерживают здоровье в холода.
 
