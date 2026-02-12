Ветврач дал советы, как стать любимым человеком в семье для кошки

Мнение о том, что кошка выбирает в семье только одного «единственного и самого любимого» человека, отчасти верно, но сильно упрощает кошачью психологию, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Кошки действительно склонны формировать наиболее тесную привязанность к тому члену семьи, который лучше всего соответствует их ожиданиям по уровню общения, безопасности и предсказуемости. При этом это не всегда человек, который больше всех их кормит или постоянно берет на руки. Для кошки важнее спокойствие, уважение границ и стабильность, поэтому она чаще тянется к тому, рядом с кем чувствует контроль над ситуацией и отсутствие давления», — поделился эксперт.

Привязанность кошки строится не на безусловной любви в человеческом понимании, а на доверии. Если один из членов семьи регулярно нарушает личное пространство, шумит, наказывает или навязывает контакт, животное будет его избегать, даже если формально он «заботится».

«В то же время человек, который спокойно разговаривает, не делает резких движений, реагирует на сигналы дискомфорта и последовательно удовлетворяет базовые потребности кошки, быстро становится для нее фигурой безопасности. Именно такого человека кошка чаще выбирает для сна рядом, мурлыканья и поиска контакта», — рассказал Руденко.

Чтобы стать тем самым «любимым», важно не пытаться завоевать кошку напрямую. Работает обратная стратегия: давать выбор, уважать отказ, не брать на руки без необходимости, играть по инициативе животного и соблюдать режим.

«Спокойный голос, предсказуемые действия и участие в рутинных процессах — кормлении, уходе, игре — формируют устойчивую привязанность. Кошка может быть ласковой со всеми, но особенно доверяет тому, кто не требует любви, а создает ощущение надежности и комфорта», — резюмировал он.

