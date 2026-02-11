«К Путину в Москву»: правда ли Украина отправит делегацию в Россию?

Украина может отправить свою делегацию в Москву на встречу с Владимиром Путиным: по данным украинских СМИ, об этом уже раздумывают в Киеве. Предположительно, переговорщиков вывезут из Киева через Польшу и доставят в российскую столицу самолетом. Посредниками и гарантами безопасности в этом случае выступят представители команды Дональда Трампа. Действительно ли украинские делегаты готовы ехать в Москву и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Киевские вести

Украина рассматривает возможность отправки своих представителей в Москву, утверждает издание Times of Ukraine со ссылкой на собственные источники.

«Делегацию отправят прямо к [президенту РФ Владимиру] Путину в Москву, чтобы ускорить переговоры: от наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант», — отметили авторы публикации.

В качестве гарантов безопасности, как утверждается, могут выступить представители США — спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По предварительным данным, они прилетят в Варшаву, заберут там украинских переговорщиков и доставят их во «Внуково» . Участие главы офиса президента Украины Кирилла Буданова при этом остается под вопросом: в России его заочно арестовали еще в 2023 году.

Схожую информацию опубликовал и Telegram-канал Ukraine context. По его версии, такой вариант рассматривается, так как переговорный процесс «стоит на месте».

«В последних переговорах прозвучала фраза, что «смысла бесконечно кататься в ОАЭ или США нет, и нужно встречаться там, где реально будет решаться, как все будет двигаться дальше», — отмечается в публикации.

Реакция Москвы

В Москве к публикациям украинских медиа отнеслись скептически. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Газете.Ru», что подобные вбросы больше похожи на шоу, чем на реальную дипломатическую инициативу.

По его словам, если Киев действительно намерен направить делегацию в российскую столицу и рассчитывает на встречу с руководством страны, об этом следует уведомлять напрямую, а не через прессу .

Он подчеркнул, что подобные заявления, распространяемые через СМИ без официальных сигналов по дипломатическим каналам, выглядят несерьезно. Карасин добавил, что для таких контактов существуют понятные и давно отработанные механизмы связи, которыми пользуются все государства, включая Украину. Инициативы, сначала появляющиеся в медиапространстве, а уже потом — при отсутствии официальных обращений — в политике выглядят, по его оценке, некорректно и создают ощущение игры, а не предметного разговора.

При этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру», что Россия готова гарантировать безопасность украинским переговорщикам, если они решат приехать в Москву . По его словам, российская сторона не раз предлагала Киеву перейти к прямому диалогу, в том числе на уровне первых лиц.

«Мы приглашали украинскую сторону много раз. И [президента Владимира] Зеленского в частности. Когда он заявил, что только он лично может решать вопросы с президентом России Владимиром Путиным, мы сказали: «Пожалуйста, приезжайте». Россия готова принять украинскую делегацию, мы говорим об этом с 2014 года», — объяснил он.

Чепа добавил, что Москва готова обеспечить прибывшим полную безопасность, поскольку заинтересована в содержательных переговорах. При этом он выразил сомнение, что подобный визит действительно состоится .

Что в итоге?

По оценке украинского издания «Страна.ua», ключевая проблема переговоров — не в географии встреч, а в отсутствии согласия по базовым условиям будущего договора. Прежде всего речь идет о вопросе вывода украинских войск из Донбасса. Пока по этим пунктам нет компромисса, сама по себе поездка делегации в Москву — даже на уровне президента — вряд ли способна изменить ход процесса.

Издание также отмечает, что заявления о готовности приехать в российскую столицу, как и идеи о проведении на Украине референдума или выборов в мае, адресованы в первую очередь Вашингтону. Их задача — продемонстрировать Дональду Трампу «конструктивность» Киева.

При этом, как отметили журналисты «Страны.ua», украинские власти пытаются одновременно решить две задачи: избежать жесткого давления со стороны Трампа в вопросе возможного вывода войск из ДНР и параллельно затянуть переговоры за счет инициатив, которые Москва, скорее всего, не примет. В качестве примера приводится предложение о выборах при условии перемирия по линии фронта.

Расчет, по версии издания, строится на нескольких факторах: скором старте избирательной кампании в конгресс США, что может отвлечь Трампа от украинской повестки, а также на вероятном ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой на фоне внешнеполитических шагов США — от Ирана до энергетического рынка. Сработает ли такая стратегия — неизвестно, однако, как подчеркивает издание, Киев продолжает действовать именно в этой логике.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с News.ru заявил, что украинская делегация вряд ли отправится в Москву, поскольку внутри страны такой шаг могут расценить как капитуляцию . По его мнению, Владимир Зеленский оказался в ситуации, которую сам же и создал своими прежними резкими заявлениями.

Олейник считает, что приезд украинских представителей в Россию националисты воспримут как уступку и признание поражения — в логике «поехали на поклон» . По этой причине, по его словам, трудно представить политиков, которые согласились бы на такую поездку, понимая, с какой реакцией им предстоит столкнуться после возвращения в Киев. Сам Зеленский, уверен экс-депутат, тоже не решится на визит, поскольку для него это станет «тотальным проигрышем». Более того, добавил Олейник, он не позволит подчиненным отправиться на переговоры в Москву.

Если переговоры в Москве все-таки состоятся, в состав украинской делегации могут войти представители МИД во главе с министром Андреем Сибигой, а также сотрудники офиса Владимира Зеленского. Такой вариант в беседе с «Абзацем» допустил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, в Москву, скорее всего, поедут фигуры второго или третьего уровня, а предметом обсуждения станут параметры потенциальных прямых переговоров — если мирные договоренности начнут обретать конкретные очертания. Он подчеркнул, что сам факт такого визита стал бы громким событием, а обсуждаемые темы — значимыми даже без итоговых решений.

При этом эксперт сомневается, что подобная поездка возможна в ближайшее время. Не исключено, что подобные сигналы распространяют, чтобы убедить Вашингтон в готовности Киева к диалогу. По словам Безпалько, именно по составу делегации можно будет понять, идет ли речь о реальных переговорах или об их имитации.