Мэру Сердобска массово дарят фекалии в соцсети из-за выдачи сертификата на жилье мигрантам

В Сердобске мэра раскритиковали за выдачу сертификата на жилье семьям мигрантов

Жители Пензенской области выразили недовольство мэру Сердобска Марине Ермаковой после отчета о вручении сертификатов молодым семьям: они дарят ей подарки в виде фекалий на странице в соцсети VK.

Негативную реакцию вызвала публикация, в которой чиновница рассказала о получении двумя семьями жилищных сертификатов. На прикрепленном к посту кадре рядом с Ермаковой стоят две женщины в платках и их дети с документом в рамке.

«Сертификат позволит получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья», — рассказала мэр.

По данным «Блокнот.ru», семьи являются выходцами из другой страны.

На странице чиновницы закрыты комментарии, однако многие просмотревшие выразили недовольство соответствующей реакцией. Также за последние несколько часов ей подарили несколько десятков «фекалий» — под некоторыми пользователи оставляют послания главе города, в том числе с оскорблениями.

До этого в подмосковных Мытищах жилищный сертификат получила многодетная семья выходцев из Таджикистана с гражданством РФ. После общественного резонанса администрация отменила решение о выдаче им субсидии, СК возбудил уголовное дело.

Ранее власти РФ выделили более 10 млрд рублей на жилищные сертификаты в 2026 году.