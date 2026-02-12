Размер шрифта
Украинские дроны атаковали Тамбовскую область

SHOT: украинские беспилотники атаковали Мичуринск Тамбовской области
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали город Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, во втором часу ночи в окрестностях Мичуринска прозвучали мощные взрывы. Всего взрывов было не не менее шести-восьми. После них в одном из районов заметили возгорание и задымление.

12 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянской области с помощью реактивных беспилотников, в регионе произошли перебои с электроэнергией.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 11 февраля средства противовоздушной обороны перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на регион. Пострадавших нет, но в Тарасовском районе в результате атаки повреждена опора линии электропередачи, из-за чего временно без электроснабжения остались три частных дома.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.
 
