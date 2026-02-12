Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Россиян предупредили, что зубные имплантаты нужно менять каждые 20–25 лет

Врач Бараков: в среднем зубные имплантаты служат около 20–25 лет
Shutterstock

Срок службы зубных имплантатов не фиксирован и зависит от сочетания биологических факторов, инженерных решений и повседневных привычек пациента. По данным клинических наблюдений, в среднем зубные имплантаты служат 20–25 лет, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-имплантолог, эксперт бренда Alpha-Bio Tec Илья Бараков.

«По данным клинических наблюдений, в среднем зубные имплантаты служат 20–25 лет и более. В ряде случаев они функционируют значительно дольше и могут сохраняться на протяжении всей жизни пациента. Важно уточнить: когда говорят о «сроке службы имплантата», имеют в виду прежде всего титановый имплантат как конструкцию, установленную в кость. Ортопедическая часть — коронка — имеет собственный срок службы и, как правило, требует замены раньше, чем сам имплантат. Это нормальный и ожидаемый процесс, связанный с износом материалов и жевательной нагрузкой», — объяснил доктор.

Срок службы имплантата определяется несколькими группами факторов. Ключевую роль играет качество имплантата и его способность интегрироваться с костной тканью — этот процесс называется остеоинтеграцией, то есть прочным биологическим соединением имплантата с костью.

«Однако даже идеально установленный имплантат нуждается в уходе. Состояние десен, уровень гигиены, наличие вредных привычек, а также регулярность наблюдения у стоматолога напрямую влияют на то, сколько лет конструкция будет оставаться стабильной. Наиболее частые причины преждевременных осложнений — это воспаление тканей вокруг имплантата, перегрузка конструкции и недостаточный контроль состояния полости рта», — заметил врач.

Хроническое воспаление десен и кости вокруг имплантата может развиваться незаметно и приводить к потере костной поддержки. Перегрузка возможна, например, при бруксизме (непроизвольном сжатии и скрежетании зубами) или вредных привычках, что создает избыточное давление на элементы системы.

«Эти факторы не всегда заметны пациенту, но легко выявляются специалистом при регулярных осмотрах. Регулярная и качественная гигиена полости рта играет ключевую роль. Помимо ежедневной чистки зубов важны дополнительные средства ухода (например, ирригатор), а также профессиональная гигиена в кабинете стоматолога. Контрольные визиты позволяют врачу оценить состояние тканей вокруг имплантата и вовремя скорректировать уход или нагрузку», — заключил стоматолог.

Ранее был назван фактор, который снижает тестостерон быстрее, чем старение.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!