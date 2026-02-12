Песков провел параллель между опасениями с ИИ и появлением ткацких станков

Песков сравнил опасения по поводу ИИ с реакцией на первые станки в Англии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС» сравнил настороженное отношение к искусственному интеллекту (ИИ) с реакцией на появление первых ткацких станков в Англии в XVIII веке.

Он отметил, что для человечества характерно бояться чего-то нового, «что может поменять уклад производственный, уклад жизненный». Песков указал, что такое «всегда воспринимается как угроза».

«Сейчас тоже весьма аргументированно отстаивается точка зрения, что ИИ может быть вреден. Но, с другой стороны, когда появлялись первые станки в Англии, там же тоже были восстания против первых станков», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сегодня никто не сомневается в полезности этого оборудования, а в России «существует госпрограмма, чтобы увеличивать количество роботов-станков».

«Уверен, что так же и с ИИ будет», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

В январе президент России Владимир Путин призвал создать в РФ суверенную технологию искусственного интеллекта.

Ранее Путин поручил в ускоренном темпе внедрять технологии ИИ в ВС России.