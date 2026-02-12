Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков провел параллель между опасениями с ИИ и появлением ткацких станков

Песков сравнил опасения по поводу ИИ с реакцией на первые станки в Англии
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС» сравнил настороженное отношение к искусственному интеллекту (ИИ) с реакцией на появление первых ткацких станков в Англии в XVIII веке.

Он отметил, что для человечества характерно бояться чего-то нового, «что может поменять уклад производственный, уклад жизненный». Песков указал, что такое «всегда воспринимается как угроза».

«Сейчас тоже весьма аргументированно отстаивается точка зрения, что ИИ может быть вреден. Но, с другой стороны, когда появлялись первые станки в Англии, там же тоже были восстания против первых станков», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сегодня никто не сомневается в полезности этого оборудования, а в России «существует госпрограмма, чтобы увеличивать количество роботов-станков».

«Уверен, что так же и с ИИ будет», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

В январе президент России Владимир Путин призвал создать в РФ суверенную технологию искусственного интеллекта.

Ранее Путин поручил в ускоренном темпе внедрять технологии ИИ в ВС России.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!