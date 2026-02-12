Россия поможет Кубе поставками нефти

Посольство России: Москва может поставить на Кубу нефть в качестве гумпомощи

Россия планирует поставки на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи. Об этом газете «Известия» рассказали в российском посольстве в Гаване.

В дипмиссии отметили, что Кубе необходима поддержка союзников. Российская сторона уже неоднократно выражала готовность оказать помощь в этом вопросе.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что

Россия будет обсуждать возможные пути оказания помощи Кубе, которая находится под блокадой США.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа.