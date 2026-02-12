Размер шрифта
В ЕС признали нарушением повторное включение физлица в санкционный список

Суд Евросоюза впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что речь идет о дочери главы «Транснефти» Майе Токаревой, которая была внесена в санкционные списки в июле 2022 года.

11 февраля общий суд ЕС отметил акты от 2025 года о продлении санкций в отношении Токаревой, отмечая, что она была внесена в списки из-за семейных связей.

По мнению Совета Евросоюза, если «влиятельное лицо, ведущий бизнесмен, осуществляет деятельность в России», то его близкие родственники «извлекают выгоду из статуса такого лица».

После нескольких решений Суда ЕС в пользу Токаревой Совет ЕС несколько раз возвращал фигурантку в список на прежних основаниях.

В решении суда отмечается, что Совет ЕС нарушил обязанность, которая была возложена на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн рассказала, что
в 20-й пакет санкций против РФ войдет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.Также глава ЕК анонсировала новые меры против банковской системы РФ. По ее словам, в черный список включат 20 региональных банков. ЕС намерен предпринять меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами.

Ранее стали известны новые детали 20-го пакета антироссийских санкций.
 
