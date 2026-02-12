Размер шрифта
Общество

СК попросит арестовать подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Максим Блинов/РИА Новости

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

В публикации подчеркивается, что следственные органы СК по Краснодарскому краю продолжают расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Анапы.

В ведомстве отметили, что он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более человек, а также в хищении оружия.

11 февраля студент с охотничьим ружьем открыл стрельбу в холле индустриального техникума в Анапе. Жертвой атаки стал охранник, «принявший удар на себя» и успевший вызвать полицию, еще двое человек получили ранения. Силовики задержали стрелявшего на месте преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, до случившегося студент публиковал в соцсетях материалы о прежних нападениях на учебные заведения. Подробнее о личности нападавшего и раненых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в анапском колледже имел проблемы с однокурсниками.
 
