«Яд очень-очень сладкий на вкус». «Балашихинский отравитель» рассказал, зачем убивал родных

В суде продолжают изучать запутанное дело серийного отравителя из подмосковной Балашихи, который полгода травил близких разными ядами и убил двух человек. Сам Артем Миссюра утверждает, что довел всех до смерти случайно. Как нелепые оплошности злоумышленника закончились трагедией и что он раскрыл в суде — в репортаже «Газеты.Ru».

Пять литров яда

Обычный парень — на первый взгляд, только так можно описать 26-летнего Артема Миссюру. Бритая голова, короткая бородка, спокойный голос. Разве что не любит камер — когда в начале заседания в зал Московского областного суда заходят журналисты, он уже стоит спиной, для верности натянув на голову капюшон, а на лицо медицинскую маску. Их Миссюра снимает только после появления своего адвоката. Впрочем, фотографировать его все равно не разрешает судья.

«Фотографии подсудимого и так есть в достаточном количестве в сети интернет», — замечает председатель.

На этих словах парень в «клетке» улыбается. Сложно представить, что это его прозвали в прессе «балашихинский отравитель» — за то, что долгое время молодой человек травил собственных близких, добавляя яд в еду и напитки . Прежде чем родные заподозрили неладное и сдали Миссюру полиции, два человека уже погибли: его бабушка и друг.

Правда, если верить тому, что Миссюра теперь рассказывает в суде, часть людей он отравил случайно, а убивать и вовсе никого не желал.

«Но [вы купили] пять литров этиленгликоля, пять литров! Вы нам говорите, что 150 миллилитров [этого вещества] — смертельная доза»,

— удивляется прокурор во время заседания.

«Оно по-другому не продается, в меньших объемах», — объясняет обвиняемый.

Отравляющие вещества Миссюра начал закупать в начале января 2024 года. Перед этим искал информацию в интернете, выбирая то, за приобретение и хранение чего «не будет налагаться ответственность». Помимо этиленгликоля, он купил нитрит натрия и барий.

Первым делом в том же январе 2024-го Миссюра отравил свою девушку Кристину Дудкину , вместе с которой жил. Парень угостил ее джином с этиленгликолем, который она сама же ему подарила. Как Миссюра ранее объяснял в суде, решил сделать это «спонтанно» — мол, пока у Дудкиной «случится недомогание», сможет заняться своими делами и съездить к родным.

Артем Миссюра во время следственного эксперимента ГСУ СК России по Московской области

Чем больше обвиняемого опрашивают в суде, тем больше ощущается странный диссонанс — при внешней адекватности поведения сложно понять логику его поступков. Она вроде бы есть для него самого, но при ближайшем рассмотрении рассыпается. Так, кроме своей девушки Миссюра хотел отравить отчима. Тот, якобы, мешал ему общаться с мамой и сестрой. Сам парень называет отчима в суде «отцом», но описывает его исключительно негативно.

«Он [маме] мозги промывал и сестре, в том числе чтобы она перестала общаться со мной… Он видел в нас с бабушкой каких-то врагов… Просто вот эту часть семьи он не признавал», — подчеркивает Миссюра.

По мнению Миссюры, если бы он отравил ненавистного отчима и тот ненадолго исчез из дома, он бы смог пока «наладить отношения» с близкими.

«Вы пытались с отчимом решить конфликт другим способом, поговорить? Почему вы выбрали именно такой способ?... Вы знали, где ваша мама работает, могли ее встретить и поговорить [с ней наедине], решить все вопросы?... Почему для того, чтобы наладить отношения, нужно, чтобы кто-то попал в больницу?» — по очереди уточняют у Миссюры и его адвокат, и государственный обвинитель.

У самого отравителя на все свои доводы: мать встречать с работы было неудобно, разговоры с отчимом ни к чему не привели. В итоге от отчима Миссюра не избавился, но случайно убил друга.

Смертельный морс

К плану отравить отчима Миссюра приступил в начале февраля 2024-го , после успешного «испытания» яда на своей девушке. Для этого он купил литр морса и добавил туда 50 мл этиленгликоля.

«Этиленгликоль очень-очень сладкий на вкус, в морсе он [незаметно] смешивался… Если его размешать сильно, то он никак не выделялся,

— рассказал отравитель в суде. — Хотел встретиться с отцом не дома, пригласить его посидеть где-нибудь, поговорить, хоть даже в машине. И между прочим угостить».

Однако угостить отчима напитком злоумышленник не успел. Пока бутылка с морсом лежала в его машине, из нее отпил его друг Константин Каминский.

«Машиной в тот день не предполагал пользоваться. Из-за того, что [перед этим мы с Константином] выпивали, тот факт, что там лежит эта бутылка, совершенно вылетел у меня из головы… Просто Костик попросил поехать, я даже без задней мысли кинул ему ключи и сказал: «Поехали»... Хотелось порадовать его. Чтобы он нашел эту бутылку, таких мыслей даже не предполагалось», — утверждает Миссюра.

Пока Миссюра отошел почистить снег с машины, его друг сел внутрь, увидел бутылку и стал из нее пить. Миссюра это заметил, отобрал жидкость и незаметно вылил. Но было поздно — вскоре Константин попал в больницу, где его не смогли спасти.

«Я вам напомню, что вы обвиняетесь в убийстве двух лиц… Артем Михайлович, вы убили Константина или что? Сегодня вы нам говорите, что вы к этому вообще не имеете отношения, все случайно получилось» — уточняет судья.

«Я не могу не принять вину… Тем, что я не сообщил его отцу [о яде в бутылке], я думаю, в этом моя вина есть. Была возможность его спасти, а я не сказал»,

— признается Миссюра.

После этой истории отравитель перестал использовать этиленгликоль. Но от самого способа решения проблем не отказался. Кроме друга «случайно» насмерть отравил бабушку — на этот раз из-за денег.

Убил бабушку за 100 тысяч

К тому моменту парень погряз в долгах и микрокредитах, ему стали угрожать коллекторы. Он пытался просить денег у отчима, но тот отказал. Сам Миссюра нигде не работал, только искал работу, но со специфическими требованиям: чтобы «не надо было ничего делать, но много получать».

«А жили то на что?» — интересуется прокурор.

«Продавал вещи свои в том числе. Достаточное количество [продал]», — вспоминает молодой человек.

«А вот [ваша девушка] Дудкина даже не в курсе была, что у вас денег не было», — замечает прокурор.

«Я делал вид, что деньги есть»,

— отвечает Миссюра.

Когда деньги окончательно закончились, ему в голову пришел новый план: отравить бабушку и обнести ее квартиру, пока та будет в больнице.

«Скажите пожалуйста, что касается вашей бабушки, которая вас вырастила и помогала вам всю жизнь, — была ли возможность по-другому совершить кражу из ее квартиры? Без ее длительного отравления разными веществами?» — интересуется прокурор.

«Скажу больше, можно было вообще обойтись без этой кражи, вообще как-то решить по-другому», — вздыхает Миссюра.

Более того, из вопросов прокурора выясняется, что и бабушкины ценности не были как-то особо спрятаны: они лежали в шкафу в ее комнате, которая не запиралась. Но, по мнению Миссюры, если бы он при бабушке зашел в ее комнату, это «было бы очень странно».

Артем Миссюра во время следственного эксперимента ГСУ СК России по Московской области

Вместо этого внук сначала подсыпал отравляющее вещество в порошковый арбидол, который принес родственнице, а потом в соль, которую ей купил. В обоих случаях бабушка попала в больницу, после второго раза она умерла. В это время Миссюра сдал в ломбард ее цепочку и два золотых кольца. Особых средств выручить ему не удалось.

«При сумме долга в 3 миллиона, даже около 4 млн рублей, вы выручили всего 100 тысяч», — отметил прокурор.

Кроме бабушки Миссюра случайно отравил дядю, который жил вместе с пожилой женщиной. Тот перенес отравление легче и выжил.

«Вы понимали, что бабушка проживает не одна в квартире? Что дядя также пользуется кухней и всем остальным?» — спросил судья.

«Он только спит в квартире, а так постоянно на съемках… Я надеялся, что такого не произойдет», — ответил на это Миссюра.

Крабовый рулет с сюрпризом

Не выручив много с бабушкиных ценностей, Миссюра возложил все надежды на продажу машины. Однако с ней была неувязка — автомобиль забрал брат девушки Миссюры, Илья Дудкин. Вроде бы с благими намерениями, чтобы починить. Да так и не вернул, как жаловался обвиняемый. Вместо этого постоянно сам на нем катался и не соглашался показывать машину потенциальным покупателям.

Из допроса прокурора, однако, выходит, что не все так однозначно – сам Миссюра успел задолжать Дудкину крупные суммы. Сначала 1,5 млн рублей, потом еще миллион.

«То есть при том, что вы уже имеете перед ним долг в полтора миллиона, он дал вам еще миллион на погашение кредита. И у вас были к нему какие-то претензии?» — не понимает прокурор.

«Ну то, что он полтора года ездил на машине и обещал продать, но просто на ней ездил, были претензии, да!» — возмущается Миссюра.

Выйти из ситуации молодой человек решил любимым способом — отравить Илью и забрать автомобиль, пока тот не может на нем ездить.

«Но не убивать, ни в коем случае», — подчеркивает Миссюра.

«Что вам принципиально мешало [иным способом] забрать машину, которая находилась у вас в официальной собственности?... Продали бы сами ее», — указывает прокурор.

«Ну напрямую я обращался, получал постоянно отказы. Как-то конфликтовать или что-то такое, Кристина уговаривала меня не делать. Хотел попросить правоохранительные органы заняться этим вопросом, Кристина тоже попросила не доводить до скандала», — объясняет Миссюра.

Но и тут вышла осечка. Миссюра приготовил для Ильи отравленный крабовый рулет, отдал ему, а угощение съел посторонний человек — белорус Денис Красников, как назло в это время гостивший у Дудкина. Попробовав угощение, Красников потерял сознание, попал в больницу. Позже после выписки, уже в Белоруссии, ему вновь стало плохо, его повторно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Дениса удалось спасти. Как он сам отмечал в суде, теперь ему страшно пробовать любую еду, приготовленную чужими людьми.

«Оказался не в то время не в том месте», — философски отнесся к этому событию Миссюра.

Илья Дудкин тот рулет тоже попробовал, но отделался куда легче — его сразу стало тошнить, что, видимо, помогло организму быстро избавиться от яда. Госпитализация ему не понадобилась.

Все это сходило с рук отравителю примерно полгода. Тревогу забил его отчим и обратился в правоохранительные органы.

Мужчина заметил странные совпадения в отравлениях, а также, что продукты у него дома периодически имеют странный вкус. В правоохранительных органах посоветовали поставить скрытую камеру на кухне. Та и засняла, как Миссюра приходит домой к родным и, пока никого нет, что-то подсыпает в продукты. В июне 2024-го парня задержали, он во всем признался (сам Миссюра позже жаловался, что на него якобы давили оперативники, выбивали показания через «пресс-хату» в изоляторе).

«Полностью признаю свою вину, раскаиваюсь… Приношу свои искренние извинения перед всеми своими близкими родственниками, знакомыми, родителями друзей, кто потерпел тягости в жизни ввиду моих действий… Я полностью пересмотрел свое отношение ко всему и перестал жить в иллюзиях, которые создал себе ранее.

Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба — или отправлюсь в зону специальной военной операции, или отправлюсь в места отбывания наказания»,

— зачитывает прокурор показания, которые Миссюра дал после задержания.

Сейчас Миссюру обвиняют в убийстве двух человек и покушении на убийство еще семи (п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК), а также в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). Последняя статья появилась потому, что, отравив свою девушку, Миссюра еще и успел взять на Дудкину кредит с ее телефона, пока та была в больнице.

По совокупности «балашихинскому отравителю» грозит от примерно 25 лет лишения свободы до пожизненного. Точнее сказать сложно, пока с соответствующим требованием не выступит прокуратура. Следующее заседание по резонансному делу назначено на начало марта.