Аэропорт российского города приостановил работу

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Там отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Саратова и Волгограда.
До этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. В пресс-службе Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.
По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.
Ранее в Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер».