Аэропорт российского города приостановил работу

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Там отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Саратова и Волгограда.

До этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги. В пресс-службе Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.

Ранее в Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер».